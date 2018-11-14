Белорусам будут приходить «смски счастья» 8 14.11.2018, 15:43

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Предупреждения о штрафах будут приходить прямо на телефон.

Управление принудительного исполнения собирается присылать СМС должникам, где будет информировать о возбуждении исполнительного производства, пишет tut.by.

Речь идет о всех задолженностях, которые входят в компетенцию ведомства — например, неуплате алиментов или кредитов, штрафе за превышение скорости или распитие спиртного в неположенном месте. Подробности рассказали в пресс-службе министерства юстиции.

СМС будут присылать после того, когда будет возбуждено исполнительное производство в отделе принудительного исполнения.

— Человек превышает скорость, это зафиксировано на камеру. Возникла задолженность, но, предположим, прошел установленный срок ее оплаты. Тогда постановление передается судебному исполнителю, который возбуждает исполнительное производство, — поясняют в пресс-службе.

Уведомлять будут о всех задолженностях, которые входят в компетенцию судебных исполнителей. Например, это неуплата алиментов и кредитов, фотофиксация ГАИ, административные штрафы — в частности, за безбилетный проезд, распитие спиртных напитков или переход в неположенном месте.

Пока проходят договоренности с операторами, но в рамках закона такую рассылку уже можно сделать.

— Мы работаем с мобильными операторами и знаем, какие телефоны зарегистрированы на имя и фамилию должника. Получается, если возбуждается исполнительное производство на определенного человека, через базу данных мобильных операторов будет определен список его мобильных номеров. Именно на эти номера будут идти СМС.

Как именно будет выглядеть рассылка, пока неизвестно, этот вопрос прорабатывается.

— Предполагается, что текст СМС-рассылки будет содержать информацию о том, что человек теперь должник и в отношении него возбудили исполнительное производство. Также там будут контактные данные судебного исполнителя.