Алиев: Мы продолжим военно-техническое сотрудничество с Беларусью 5 14.11.2018, 15:59

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Президент Азербайджана в присутствии посла Беларуси резко высказался в адрес Армении.

Военно-техническое сотрудничество Баку и Минска вызывает в Ереване «приступы психоза». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем, сообщает Interfax.by.

«Немаловажным фактором является сотрудничество в военно-технической сфере. Мы приобретаем военную технику у Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. В Армении это вызывает приступы психоза, что крайне удивительно. Потому что Азербайджан закупает оружие не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан также в большом объеме приобретает военную технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах, «поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси».

«Я считаю это проявлением комплекса неполноценности. И Беларусь, и Армения обрели независимость в одно и то же время. Сегодня Армения является одной из беднейших стран мира и находится на дне», — подчеркнул президент.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Азербайджан заинтересовался покупкой «Полонезов». По первому контракту Минск должен был поставить Баку десять комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.).

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян выразил глубокую обеспокоенность Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружение Азербайджану.

«Беларусь, являющаяся дружественной страной Армении, имеющая партнерские обязательства, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе», — написал у себя в Facebook Армен Григорян.

Вопрос поставок вооружения Беларусью в Азербайджан недавно в Минске Лукашенко обсудил с президентом Армении.