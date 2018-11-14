Инопланетянин Рогозин Дмитрий Быков, «Собеседник»

14.11.2018, 16:07

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Дмитрий Быков

Mожет, Кремлю именно такие и нужны – чтобы никоим образом не допустить технического прогресса.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил вернуться к сталинским методам – сажать конструктора в машину и стрелять по броне.

Cлавная вообще-то идея Дмитрия Рогозина была бы вполне реализуема и даже эффективна лет хотя бы сорок назад, но с тех пор ситуация резко изменилась.

Сегодня те, кто конструирует машины, те, кто этим руководит, и те, кто их испытывает, живут на разных планетах. Иначе в сталинские-то времена Дмитрий Рогозин, чья деятельность на всех постах раз за разом приводила к грандиозным провалам, давно бы уже, что называется, давил собою клюкву в отдаленных районах Крайнего Севера; но это не угрожает ни ему, ни Северу. Он совершенно неуязвим.

Mожет, Кремлю сейчас именно такие и нужны, чтобы никоим образом не допустить технического прогресса. Если культура и техника перестанут соответствовать пещерному уровню российской политики – рвануть может так же, как при аналогичной ситуации в 1917-м и в конце восьмидесятых; поэтому и наука, и культура, и педагогика должны оставаться на уровне глубокого застоя, чтобы путинский стиль руководства не разошелся со стилем жизни. Но в высшей степени наивно сегодня ждать, чтобы судей судили по их же методам, а полицейских пытали с полицейской жестокостью; чтобы руководители медицины лечились у отечественных врачей, а руководители педагогики отдавали своих детей в общеобразовательные школы. При Сталине чекисты попадали на допросах в те же кабинеты, где только что допрашивали сами, а начальники разных уровней сидели в одних камерах с пролетариями; при Сталине дети руководства страны учились хоть и в элитных, а все же московских школах (в регионах – и вовсе в обычных классах, там элитных школ не было). Граждане СССР жили, по сути, в разных странах – но на одной планете, то есть гипотетически руководитель мог расплатиться по тем же счетам, что и подчиненные. В сегодняшней России это уже немыслимо: подчиненные должны демонстрировать результаты, а начальники – преданность. Для подчиненных существует закон, а для начальников – понятия. Для подчиненных – пропаганда, а для начальников – информация (именно поэтому для масс характерно несколько истерическое веселье, а для начальства – нарастающая хмурость).

У них давно уже нет ничего общего, кроме разве будущего, которого у таких систем нет – ни для генералов, ни для рядовых. Именно поэтому для СССР была возможна перестройка, а для нынешней России с ее страшной сказкой – только чудо.

Дмитрий Быков, «Собеседник»