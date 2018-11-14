Новичок «Динамо» Блум: Помню Салея — жесткий, неуступчивый защитник 14.11.2018, 16:43

Американский хоккеист дал первое интервью после перехода к «зубрам».

Американский защитник Джонатон Блум, ставший новичком минского "Динамо", рассказал, с кем из белорусских хоккеистов ему доводилось играть в НХЛ, пишет hcdinamo.by.

- Со стороны кажется, что в НХЛ ты сыграл не так много, как мог бы, если брать в расчет статистику в юношеском хоккее и что тебя задрафтовали в первом раунде.

- Возможно, где-то не хватило везения. Например, в "Нэшвилле" хотели, чтобы больше сконцентрировался на обороне, и не давали времени в большинстве, хотя всегда набирал много очков. Кроме этого, в НХЛ огромная конкуренция. Там всегда трудно пробиться в состав.

- В "Нэшвилле" ты играл с Сергеем Костицыным…

- Мне нравится Серж. Очень мастеровитый и умный игрок. Мы были хорошими приятелями. В раздевалки он постоянно улыбался, шутил. Очень веселый парень. Его английский был тогда не на высоте, но это не мешало общению. Мы жили вместе и на выездных матчах.

- Сейчас Сергей — капитан "Динамо". Для тебя эта роль тоже не в диковинку…

- Да, был капитаном в нескольких командах, в том числе и "Адмирале". Думаю, тренеры рассчитывают на мои лидерские качества. Все же я играл в НХЛ, в том числе и плей-офф, выступал на Олимпиаде, принимал участие в матчах Кубка Гагарниа…

- Ты играл за фарм-клуб "Нэшвилла" — "Милуоки Адмиралс", а потом за "Адмирал" в России.

- Это действительно забавно и редкий случай: играть за команды практически с одинаковым названием в разных лигах. Тем более с таким высоким воинским званием. :)

- Калифорния — не самый хоккейный регион.

- Все так. Я, кстати, играл два года в роллер-хоккей, а потом переключился на хоккей с шайбой. Смотрел в детстве много матчей "Анахайма", мечтал выступать за "уток"… Большую роль в развитии хоккея в Калифорнии, конечно, сыграло появление Гретцки. На хоккей сразу подтянулись селебрити из Голливуда, ажиотаж вырос. Я, кстати, был первым калифорнийцем, которого задрафтовали в первом раунде.

- Помнишь Руслана Салея? В "Динамо" вновь будешь играть под 24-м номером...

- Конечно. Жесткий, неуступчивый защитник, который блокировал много бросков. Салей был важной частью "Анахайма".

- А Бо Беннетта знаешь?

- Немного. Пару раз виделись в Калифорнии.

- Какой момент в своей карьере считаешь самым главным?

- Олимпиаду. Понятно, что на Играх не выступали хоккеисты из НХЛ, но я всегда хотел защищать цвета сборной. Никогда не забуду момент, когда мне позвонили и сообщили об этом решении! Во Владивостоке было три часа утра… Почувствовал невероятную гордость! Моя семья была тоже на Олимпиаде и смотрела наши матчи.

- Выиграть медаль сборной США не удалось…

- Было обидно уступить чехам по буллитам. Полагаю, мы действовали недостаточно хорошо в том матче. Хотя на этой Олимпиаде могла победить едва ли не любая сборная. Вспомните, как близка была Германия к победе над Россией в финале.