Могилевчанин выиграл суд у инспекторов ГАИ 7 14.11.2018, 17:50

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Ему советуют попытаться привлечь их к уголовной ответственности.

Могилевчанин Сергей Ермоленко выиграл суд у инспекторов ГАИ А.П. Александровича и Д.И. Князева. Как пишет сайт mogilev.online, об этом сообщает могилевская группа «Народный патруль».

Инспекторы составили на могилевчанина несколько административных протоколов. Сергей обратился за советом в «Народный патруль», среди прочего рассказав, что сотрудники ГАИ не выполнили обязательные требования о разъяснении ему его прав и обязанностей. Юрист «Народного патруля» посоветовал подать жалобу на действия инспекторов. Там же Сергею помогли ее составить и подать.

Александрович и Князев попытались опровергнуть утверждение могилевчанина о том, что ему не разъяснялись права и обязанности, при помощи рапорта (в «Народном патруле», кстати, считают, что его составили задним числом). Однако Верховный суд ранее признал милицейские рапорта недопустимым доказательством, поэтому суд их во внимание не принял.

Зато суд принял во внимание те самые составленные в отношении Сергея протоколы. В целых четырех протоколах инспекторы умудрились в графе о разъяснении прав и обязанностей поставить запись «нет». На основании этого Октябрьский суд Могилева постановил жалобу Сергея Ермоленко удовлетворить.

А в «Народном патруле» посоветовали могилевчанину еще и написать заявление в Следственный комитет о привлечении сотрудников Александровича и Князева к уголовной ответственности. Ведь содержание их рапортов о том, что С. Ермоленко разъяснялись его права и обязанности, противоречит постановлению суда. А следовательно, они содержат ложную информацию, и, составляя такие рапорта, инспекторы совершили преступление против интересов службы.