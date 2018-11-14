Пять книг Астрид Линдгрен, которые стоит прочесть 3 14.11.2018, 18:00

Астрид Линдгрен

Шведская писательница входит в четверку самых переводимых авторов детских книг.

Сегодня, 14 ноября знаменитой детской писательнице Астрид Линдгрен исполнилось бы 111 лет. В четверг, 15 ноября, выходит в прокат байопик датского режиссера Перниллы Фишер Кристенсен - Быть Астрид Линдгрен. Шведская писательница входит в четверку самых переводимых авторов детских книг в мире и занимает 18 место в списке самых переводимых авторов мира, пишет «Новое время».

Литературный талант и любовь к книгам у Астрид проявилась еще во время учебы в школе, но настоящее литературное творчество началось с того, что ее дочь Карин заболела воспалением легких и Астрид каждый вечер рассказывала ей о приключениях рыжеволосой девочки с косичками Пеппи Длинныйчулок. Первые три книги о Пеппи были напечатаны в 1945 – 1948 годах.

Астрид Линдгрен не только известный на весь мир детский писатель, она отстаивала новаторскую для 30-х годов идею воспитания детей с учетом детской психологии, писала для детей на уровне детей с главными героями детьми. Она последовательно отстаивала права детей, а также животных, и требовала запретить телесные наказания. В 1994 году она получила премию За правильный образ жизни – за ее приверженность справедливости, ненасилию и пониманию детей и животных, а также за любовь и заботу о природе.

Многим имя Астрид Линдгрен знакомо по сказкам о Малыше и Карлсоне и приключениях Пеппи Длинныйчулок. Астрид была продуктивным автором и за всю жизнь написала более 80 произведений. Редакция выбрала пять книг Астрид Линдгрен, которые стоит прочитать самим и поделиться ими со своим детьми.

Мио, мой мио (1954)

Повесть поднимает вопросы сиротства. Она рассказывает о мальчике Боссе, живущем в Стокгольме в приемной семье, в которой его не любят. Однажды продавщица магазина просит отправить почтовую открытку и дарит ему яблоко. Гуляя в парке мальчик находит и открывает бутылку, в которой застрял джин, тот, заметив яблоко, переносит Боссе в далекую страну к Королю. Там Боссе узнает, что у него есть отец Король, а на самом деле его самого зовут Мио. Но в королевстве беда. Злой рыцарь Като похищает детей и только королевский сын со своим верным другом может его победить.

Расмус-бродяга (1956)

И снова повесть, посвященная проблеме сиротства. Воспитанник детского приюта сирота Расмус мечтает жить в семье. Однажды в приют приезжают родители, чтобы выбрать себе ребенка, и в порыве им понравиться Расмус перестарался, за что был наказан. Понимая, что за такое плохое поведение, ему никогда не усыновят, он отправляться в путь, чтобы самостоятельно найти семью. В дороге он встречает бродягу Оскара, с которым скитается целое лето, помогает людям и переживает много увлекательных и опасных приключений.

Братья Львиное сердце (1973)

Повесть поднимает вопросы смерти и жизни после смерти. Она получила международную премию имени Януша Корчака. Сказочная повесть о двух братьях Юнатане и Карле, которые после смерти, попадают в сказочную страну Нангиньялу. Сначала их жизнь в Вишневой долине была счастливой, братья делали все, о чем мечтали, но не могли себе позволить, живя на Земле: катались на лошадях, ловили рыбу, много играли. Но оказалось, что жизнь в Нангиньяле не так безоблачна и соседнюю долину уже поработил злой и кровожадный рыцарь Тенгил и, если ничего не предпринять, жизнь Вишневой долини также изменится.

Эмиль из Ленеберге (1963 – 1986)

Это целый цикл повестей о счастливом детстве в деревне и радости честного труда и бережного отношения к животным. Их главный герой Эмиль Свенсон - маленький шестилетний сорванец, веселый, любопытный и находчивый мальчуган, который попадает в веселые истории, вовлекая в них всех своих друзей: сестру, лошадь, корову, поросенка и курицу. Мальчик проявляет недюжинные задатки рачительного хозяина и бизнесмена.

Роня дочка разбойника (1981)

Это повесть о крепкой детской дружбе и внимании к детям со стороны родителей. Сказка напоминает шекспировскую историю между Монтекки и Капулетти, только со счастливым концом. Роня – единственная и любимая дочка атамана шайки разбойника Маттисса. Старый замок в лесу, в котором они живут, надвое раскололся, в ночь, когда родилась Роня. Во второй части замка живет семья Борки - главаря другой шайки. У Борки есть любимый сын Бирк. Он родился с Роней в одну ночь. Дети случайно встречаются, играя в подземельях замка: сначала спорят и соревнуются, а потом спасают друг друга от опасностей. Между ними завязывается крепкая дружба. Понимая, что непримиримая вражда родителей мешает дружбе, Бирк и Роня решают убежать.