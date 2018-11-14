Российские школьники запустили челлендж «Путин вор» 2 14.11.2018, 18:10

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Школьники решили ответить учителю истории из поселка Таежный.

Челлендж начался в группе «Сталингулаг» с фотографии из школы номер четыре Гусиноозерска в Бурятии. На момент публикации новости на «Снобе» у поста уже более 1,8 тысячи лайков и более 40 перепостов.

В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара. Красноярский школьник, например, решил пошутить, написав «Путин — вор» в решении физической задачи.

С чего все началось:

12 ноября в школе номер 20 поселка Таежный один из учеников написал на доске «Путин — вор». Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Семеновна Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный проступок могли расстрелять.