Джонатон Блум: Пара побед – и минское «Динамо» станет претендентом на выход в плей-офф 14.11.2018, 18:33

Джонатон Блум

Новичок минского «Динамо» оптимистично настроен относительно дальнейшего выступления «зубров» в КХЛ.

Новичок минского «Динамо» Джонатон Блум в интервью официальному сайту клуба объяснил, почему перешел в команду.

– Какой информацией владел о «Динамо»?

– Знал, что Минск – красивое место. За три сезона в КХЛ немного видел этот город. К тому же, «Адмиралом» руководил белорусский тренер Александр Андриевский. Он очень хорошо отзывался о Минске и Беларуси. Поэтому был уверен, что для меня и семьи это отличный выбор. Также общался с Хауденом и Уиркошем. Они говорили только хорошее о клубе. Плюс на «Минск-Арене» всегда великолепная атмосфера, как в НХЛ. Болельщики так здорово поддерживают команду… Это невероятно! С нетерпением жду начала выступления за «Динамо».

– Команда пока занимает низкое место в таблице.

– Впереди еще больше половины сезона. Пара побед – и команда станет претендентом на выход в плей-офф. Хочу помочь «зубрам» своим опытом: в «Динамо» в основном молодые защитники. Готов проводить на площадке много времени, как делал это в «Адмирале», лидируя во всей лиге по айстайму. Наверняка буду полезен и в большинстве. Я – хороший плеймейкер. На бумаге у нас немало мастеровитых игроков. Задача – объединиться и играть, как команда.