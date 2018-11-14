Как в Беларуси работает правосудие 7 14.11.2018, 19:01

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Даже две экспертизы Госкомитета не стали доказательствами.

Вопрос, чем практически каждый белорусский гражданин занимается вечером в пятницу, можно считать риторическим, и автомобилисты не исключение. Не будем рассуждать, плохо это или хорошо, но нашему читателю Валерию такая "традиция" вышла боком, он превратился из водителя в пешехода. Впрочем, в этой истории есть повод вступиться за автомобилиста, пишет abw.by.

Валерий: "Днем в ту пятницу ноября 2017 года я на своей Honda после работы выезжал со стоянки. Сдавал, как сейчас помню, задним ходом, выехал и через 20 минут был уже дома. Мягкий диван, телевизор и баночка пива из холодильника обещали сделать вечер вполне комфортным и приятным. В принципе все так и начиналось, пока мне не позвонил неизвестный абонент. Подняв трубку, я был удивлен: звонивший представился инспектором ГАИ и сообщил, что я пару часов назад совершил ДТП. О ДТП никакой речи быть не могло, ведь я водитель с большим стажем и ответственно отношусь к таким вещам. Тем не менее инспектор ГАИ вежливо попросил меня спуститься к автомобилю, припаркованному возле дома. Там меня, собственно говоря, уже дожидались. Представившись по форме, инспекторы осмотрели мой автомобиль и указали на некие царапины на заднем бампере, которые якобы свидетельствуют о совершенном ранее ДТП. Я с такой постановкой вопроса не согласился и ответил, что авто все в разных царапинах по всему кузову, ему уже лет столько, что я сам не помню. Но инспекторы остались при своем мнении. "Употребляли?" - этот вопрос был задан резко и неожиданно. "Да, - ответил я, - пятница же, вечер, разве нельзя пивком побаловаться?" "Можно, почему нет", - ответил инспектор и предложил проехать с ним для медицинского освидетельствования в диспансер на улице Передовой, 11, в Минске. По медицинскому заключению алкогольное опьянение у меня отсутствовало, а были лишь признаки употребления.

Медицинский прибор в кабинете врача-нарколога выдал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе всего 0,18 промилле, что в принципе позволяло даже управлять автомобилем, поэтому я перестал тревожиться. И напрасно. Оказывается, если факт ДТП установлен (а гаишники на основании моего же заявления считали его таковым), то этого достаточно, чтобы привлечь водителя к ответственности.

Протоколы посыпались на меня один за другим, включая употребление алкоголя после совершения ДТП.

Статья 18.16 КоАП. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Я до последнего был уверен в положительном для меня исходе дела, ведь мою причастность к ДТП нужно было еще доказать. Но я ошибался и достаточно быстро получил целый букет административных статей и постановлений по ним.

Редакция ABW.BY: Здесь, конечно, вышел казус. Несмотря на то, что предполагаемый инцидент произошел в конце 2017 г., постановления о привлечении Валерия к ответственности начальник местной ГАИ выносил в марте 2018-го. А в январе 2018-го вступили в силу поправки в КоАП.

Согласно новой редакции Кодекса, часть 1 ст. 18.17 КоАП РБ предусматривает ответственность за нарушение ПДД лицом, управлявшим транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения. А часть 4 ст. 18.17 КоАП РБ и вовсе исключена.

К лету 2018 правоохранители опомнились, и привели документы в порядок - привлекли Валерия к ответственности за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РБ и по ч. 3 ст. 18.16 (Употребление водителем алкогольных веществ после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является). Но даже в рамках этих составов ГАИ не очень упорствовала над сбором доказательств. И это при том, что проведенная техническая экспертиза не дала однозначного ответа о факте совершения ДТП.

- Эта экспертиза, как выразился один из инспекторов ГАИ, была полностью "в мою пользу", так как она не смогла четко ответить на самый важный вопрос "было или не было ДТП?", а повреждений на втором автомобиле, который я якобы повредил, не нашли и вовсе, - продолжает Валерий.

Но решение ГАИ уже было принято, и я должен был расстаться с весьма круглой суммой и остаться "без руля" на ближайшие три года.

Обжаловав вердикт ГАИ в суде, я снова получил надежду на справедливый исход: суд отменил постановления и направил его на доработку в ГАИ. В чем эта доработка заключалась, я так и не понял. Вскоре административные материалы снова поступили в суд… Увы, последний согласился с выводами ГАИ и оставил решение в силе.

"Надо что-то делать", - постоянно крутилось у меня в голове. "Выводы обоснованы и в совокупности с иными доказательствами подтверждают виновность…" - о каких доказательствах шла речь, понять было сложно, ведь, кроме мнения инспекторов и моих пояснений, где я допустил вероятную возможность совершения ДТП, не было ничего. Даже экспертиза "говорила" в мою пользу. Поскольку спасение утопающего - дело рук самого утопающего, я решил действовать сам.

На автостоянке, с которой я выезжал в тот ноябрьский день, и на близлежащих зданиях были камеры видеонаблюдения. Я получил их записи и обратился в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь с ходатайством о проведение экспертизы, на разрешение которой поставил следующие вопросы.

Из заключения экспертизы (исследовательская часть):

"… Для определения предельного положения, которого достигала задняя часть автомобиля темного цвета при его движении задним ходом, с учетом перспективы произведена отрисовка линий оранжевого цвета, определяющих положение верхней кромки переднего бампера, а также краев переднего регистрационного знака стоящего автомобиля перед приближением автомобиля темного цвета.

При этом установлено, что задняя левая угловая часть двигавшегося назад автомобиля не достигает области переднего бампера стоявшего автомобиля правее регистрационного знака.

Вышеизложенное исследование видеозаписи свидетельствует об отсутствии признаков непосредственного контакта между указанными автомобилями в рассматриваемых условиях".

В целом же эксперты пришли к таким выводам:

1. На предоставленных видео признаки непосредственного контакта между двигавшемся задним ходом автомобилем темного цвета и стоявшим автомобилем не запечатлены.

2. На предоставленных видеофайлах задняя левая угловая часть автомобиля темного цвета при движении задним ходом не достигает области переднего бампера стоявшего автомобиля правее регистрационного знака.

Не было контакта между автомобилями - значит, не было и ДТП. Это влечет за собой отмену принятых ранее решений ГАИ из-за отсутствия доказательств. А экспертизы как раз подтверждают невиновность предполагаемого участника ДТП, причем официально. С такими результатами двух экспертиз остальное мне казалось делом техники. Написав жалобу на вынесенное ранее постановление в вышестоящий суд, я приложил заключение эксперта и стал ждать.

"… заключение эксперта не влечет оснований сомневаться в обоснованности постановления по делу" - вот что решил вышестоящий суд.

То есть предположение инспекторов ГАИ на бумаге - это подтвержденное и обоснованное доказательство, а заключение эксперта - так себе… Не влечет оснований сомневаться?!"

Вот и получилось, что официальный вывод государственного судебного эксперта с 27-летним стажем работы и высшей квалификационной категорией для самого этого суда значения не имеет. А документы ГАИ - это вещь… И ходить еще Валерию "в пешеходах" три года, держа в руках документы от экспертов с их гербовыми печатями. И штрафы платить. А ведь и трезвый был, и факт ДТП не установлен.

Но у нас прав не тот, кто невиновен, а тот, кто знает хитрости закона.

P.S. Как нам стало известно, Валерий вместе с адвокатом намерены обратиться с заявлениями в Верховный суд, Прокуратуру и Следственный комитет.