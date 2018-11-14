17 признаков путинизма

17 признаков путинизма2
- Игорь Эйдман, АТR
- 14.11.2018, 19:20
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Самое главное о путинском режиме.
1. Экономическая система
Государственно-монополистический капитализм, основанный на коррупционном альянсе высшей бюрократии и крупного криминального бизнеса
2. Политический режим
Авторитаризм с элементами иммитационной демократии
3. Форма правления
Автократия
4. Господствующая идеология
Микст из шовинизма, клерикализма, милитаризма, ксенофобии, вождизма
5. Господствующая социальная страта
Номенклатура (государственная бюрократия и спецслужбы)
6. Политическая и экономическая элиты
Верхушка номенклатуры и связанный с ней олигархат (криминальный крупный бизнес)
7. Системообразующая социальная практика
Коррупция
8. Основной экономический ресурс
Природные ресурсы
9. Основной выгодоприобретатель экономики
Номенклатура и олигархат
10. Главная социальная проблема
Огромный разрыв в доходах между привилегированным меньшинством (см. пункт 9) и социально незащищенным большинством населения
11. Цели внутренней политики
Сохранение господства привилегированного меньшинства
12. Методы их достижения
Тотальная пропаганда и политические репрессии
13. Цели внешней политики
Экспансионизм, имперский реваншизм, аннексионизм
14. Методы их достижения
Военная агрессия, гибридная война, международный терроризм
15. Парламент, выборы, политические партии, соблюдение основных политических и экономических свобод, независимость суда
Носят имитационный характер
16. Ближайшие аналоги путинизма
Фашизм, азиатский этатизм, латиноамериканский каудилизм
17. Смена режима
Возможна только революционным путем или в результате мощного внешнего давления.
Игорь Эйдман, АТR