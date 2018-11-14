Задолженность предприятий Беларуси достигает критической границы 4 14.11.2018, 19:30

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Кредиторская задолженность предприятий составляет половину всего ВВП за 2017 год.

Кредиторская задолженность предприятий по состоянию на 1 октября достигла почти 50 миллиардов рублей. Это половина всего валового внутреннего продукта за 2017 год, который в прошлом году составил 105 миллиардов рублей, передает «Белсат».

По подсчетам Белстата кредиторская задолженность за первые десять месяцев достигла 48,7 миллиарда рублей. При этом просроченная задолженность перешагнула 8 миллиардов рублей. Вместе с тем увеличивается просроченная дебиторская задолженность, которая по состоянию на 1 октября составила 8,5 миллиарда рублей. Всего дебиторская задолженность белорусских предприятий составила 39,1 миллиарда рублей.

Помимо прочего Белстат сообщает, что по итогам января-сентября в этом году рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,7 %.