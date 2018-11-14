Вслед за Либерманом израильское правительство покинет еще один министр 14.11.2018, 19:36

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Софа Ландвер

Софа Ландвер подала в отставку вслед за министром обороны Израиля.

Министр по делам абсорбции, член партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Софа Ландвер подала в отставку вслед за лидером партии Авигдором Либерманом — тот уходит с поста министра обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Kan-ashdod.

«Мы вошли в правительство вместе как фракция, мы оба покидаем правительство», — сказала она.

Пресс-секретарь министра Людмила Лагуш подтвердила информацию об отставку Ландвер. По ее словам, фракция «Наш дом Израиль» выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию. Заявление об отставке вступит в силу через 48 часов.

Либерман заявил, что уходит в отставку в знак «протеста против перемирия в Газе». Либерман также призвал распустить правительство и провести новые выборы.

Ранее Либерман выступил против соглашения Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС о прекращении боевых действие в Газе — стороны обменивались ударами с воскресенья, 11 ноября, после рейда израильского спецназа, в ходе которого были убиты палестинцы. Либерман назвал перемирие «капитуляцией перед террором».