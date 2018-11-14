Как выглядел Минск на довоенных фильмах 1 14.11.2018, 19:58

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Минск дважды играл в кино роль Вильно.

Национальная киностудия Белгоскино — будущий «Беларусьфильм» — была образована в 1924-м. Первые художественные фильмы снимали еще в Ленинграде, где первоначально размещалась техническая база студии. А вот «кинобоевик» «Лесная быль» спустя два года — уже в Беларуси, причем некоторые сцены — в центре ее столицы. Позже довоенный Минск еще не раз попадет на кинопленку и останется на этих кадрах в своем оригинальном, не тронутом войной виде, который современные минчане вряд ли смогут сразу опознать. Краевед Владимир Садовский, автор телеграм-канала «Беларускі піонэр», посвященного довоенной БССР, приглашает ознакомиться со списком «ролей», которые довелось сыграть Минску в довоенном белорусском кино, пишет tut.by.

Минск в роли Вильнюса

За один 1927 год Минску дважды пришлось сыграть роль губернского города Вильно. В ленте «Кастусь Калиновский», которая рассказывала о руководителе восстания 1863 года в Беларуси, сцены казни инсургента были сняты в Минске. По сюжету, Калиновского везут из тюрьмы через город к месту казни. Роль известной вильнюсской тюрьмы «Лукишки» сыграла не менее известная минская тюрьма, так называемый Пищаловский замок (ныне СИЗО № 1).

Пищаловский замок в фильме «Кастусь Калиновский» 1927 года.

Фото: скриншот видео

В городское пространство XIX века превратилась короткая улица Козьмодемьянской, которая вела из Верхнего города на Нижний рынок (теперь на ее месте находится лестница, по которой можно спуститься к Свислочи от Свято-Духова собора). Кстати, пять лет, с 1927-го по 1933 год, она носила имя белорусского первопечатника Франциска Скорины (как это произошло, можете прочитать в нашем материале), но затем была переименована в улицу Демьяна Бедного — пролетарского поэта.

Улица Франциска Скорины (бывшая Козьмодемьяновская) в фильме «Кастусь Калиновский» 1927 года. До нашего времени не сохранилась.

Фото: скриншот видео

Во время Второй мировой эта улица сильно пострадала от бомбардировок и в ходе послевоенной реконструкции города была целиком снесена. На сегодняшний день сохранилось не так и много изображений бывшей Козьмодемьяновской, и фильм «Кастусь Калиновский» в этом плане уникальный пример киносъемки исчезнувшей улицы.

Улица Франциска Скорины в 1930-е годы.

Фото: wikipedia.org

В следующих кадрах процессия с заключенным проезжает по улице с частной деревянной застройкой. Такого типа домов хватало в центре Минска 1920-х годов.

Одна из центральных улиц Минска в фильме «Кастусь Калиновский» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Эшафот с виселицей расположился в живописном месте с видом на панораму Верхнего города. Кинематографическая казнь состоялась на Троицкой горе (сейчас тут находится сквер перед Оперным театром).

Виселица на Троицкой горе и вид на центр Минска в фильме «Кастусь Калиновский» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Если посмотреть на эшафот с другого ракурса, можно увидеть здание бывшей Минской духовной семинарии, где сейчас размещается Минское суворовское училище (здание сильно перестроено). В 1920-е годы там располагалась Объединенная белорусская военная школа, в которой готовились командирские кадры для белорусских дивизий Красной Армии (подробнее про белорусизацию РККА можно прочесть в нашем материале).

Вид на бывшую духовную семинарию Минска в фильме «Кастусь Калиновский» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Минская духовная семинария на дореволюционной открытке.

Фото: humus.livejournal.com

Интересно, что самой сцены повешения повстанца Калиновского в ленте нет — фильм оканчивается кадрами, на которых виленский генерал-губернатор Муравьев-Вешатель отдает приказ о начале казни. Затем следует затемнение и титр, в котором говорится, что Калиновский был казнен, но дело его полвека спустя подхватили революционеры-коммунисты и дали Беларуси долгожданную свободу.

Как и почти все советские фильмы того времени, лента «Кастусь Калиновский» была чрезвычайно политизирована и на историю Беларуси смотрела исключительно через призму большевистской идеологии.

Ленинградский актер Константин Симонов, исполняющий роль Кастуся Калиновского, стоит у эшафота. На фоне возвышаются звонницы храмов Верхнего города.

Фото: скриншот видео

В кадре — минский центр

Вторым фильмом, в котором Минск «сыграл» роль губернского Вильно, стала лента «Его превосходительство» 1927 года. В ней рассказывалась история покушения еврея-революционера Гирша Леккерта на виленского генерал-губернатора фон Валя в 1902 году.

Первый кадр фильма, на котором засветился Минск, показывает казачий разъезд, который в поисках революционеров рыщет в районе нынешней Зыбицкой улицы. На заднем плане видна уже упоминавшаяся Троицкая гора. Также в центре кадра можно увидеть корпуса бывшей земской больницы, постройки сохранились до наших дней по адресу: Богдановича, 2.

Центр Минска в кадре из фильма «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Следующая серия кадров снята в самом сердце старого города у стен Свято-Духова собора, но узнать эти места современным минчанам будет достаточно трудно: с 1927 года тут многое поменялось. В следующем кадре запечатлен одинокий путник на узкой мощеной улочке.

Собор Сошествия Святого Духа в фильме «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Сегодня это место выглядит несколько иначе.

Современный вид Собора Сошествия Святого Духа.

Фото: wikipedia.org

Снос Малого гостиного двора. Середина 1990-х.

Фото: Виталий Зайка, minsk-old-new.com

В фильме лента «Его превосходительство» есть еще несколько кадров, снятых возле этого здания. В следующей сцене виден Свято-Духов собор, теперь он справа, а Малый гостиный двор слева.

Центр Минска в фильме «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Предположительно здание Малого гостиного двора в фильме «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Минск от Средневековья до нового времени за 10 минут

В эпической ленте 1929 года «В огне рожденная» рассказывается о белорусском народе-революционере, который веками борется за свою свободу. В конце фильма он встает плечом к плечу с бойцами Красной Армии и сбрасывает панское ярмо.

Красноармейцы «вступают» в Минск со стороны Кальварийской улицы — кадр из фильма «Лесная быль» 1926 года.

Фото: скриншот видео

Этот фильм, один из самых политизированных и пропагандистских среди продукции Белгоскино, также не обошелся без съемок в столице Беларуси. Например, сцены, в которых рассказывается, как князья Гедиминовичи угнетали в Средневековье белорусский народ, сняты на фоне минского Красного костела, построенного в начале ХХ века.

Князь Гедимин выходит из своего дворца, в роли дворца — главный вход в костел Симеона и Елены в Минске. Кадр из фильма «В огне рожденная» 1929 года.

Фото: скриншот видео

Зарождающееся рабочее движение Беларуси показали кадрами из главного промышленного района Минска 1920-х — Ляховки (нынешней промзоны вдоль улицы Октябрьской).

Здание сохранилось до наших дней, в нем располагается Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси.

Фото: скриншот видео

Этот промышленный пейзаж настолько понравился создателям, что впоследствии фотография, сделанная на съемках сцены, несколько лет тиражировалась в прессе как БССР, так и всего СССР.

Ляховский завод «Энергия» на снимке из журнала «Чырвоная Беларусь», 1930 год

В финал фильма авторы вставили несколько документальных сцен, снятых на стройках советской Беларуси. Среди них кадры со строительства университетского городка в Минске в конце 1920-х.

Камера, установленная на строящемся главном университетском корпусе (сегодня в этом сильно перестроенном здании размещается педагогический университет), показала вид на стройплощадку главного вуза страны — в левом верхнем углу можно увидеть здание, в котором сейчас располагается ректорат БГУ.

Строительство университетского городка БГУ.

Кадр из фильма «В огне рожденная» 1929 года

Дубровно, Борисов и, возможно, Орша

Не все художественные фильмы производства Белгоскино снимались исключительно в Минске. Часто киношники искали натуру и за пределами столицы.

Так, например, в фильме «Его превосходительство» 1927 года на роль вильнюсской синагоги создатели фильма выбрали деревянную синагогу в Дубровно Витебской области. К сожалению, этот памятник деревянного зодчества не сохранился до наших дней, синагога была сожжена во время нацистской оккупации. Сейчас ее можно увидеть на немногочисленных фотографиях и на кадрах из фильма 1927 года. В «Его превосходительство» также была заснята панорама Дубровно с высоким силуэтом синагоги.

Дубровенская синагога на кадре из фильма «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Панорама Дубровно в фильме «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

Как следует из описания фильма в межвоенной прессе, натурные съемки «Его превосходительства» кроме Минска и Дубровно велись также в Орше. Точно локализовать оршанские кадры не удалось, но одна из уличных панорам, показанных в ленте, очень похожа на Оршу 1920-х.

Возможно, одна из улиц в Орше. Кадр из фильма «Его превосходительство» 1927 года.

Фото: скриншот видео

В 1930 году фильм «Настоящая жизнь» производства Белгоскино был полностью снят в Борисове в помещениях недавно построенной спичечной фабрики «Пролетарская победа». Рассказ о нелегкой судьбе комсомолки звучал на фоне новых цехов и зданий фабрики.

Новые производственные корпуса спичечной фабрики в Борисове на кадре из фильма «Настоящая жизнь» 1930 года