Как выглядел Минск на довоенных фильмах

Как выглядел Минск на довоенных фильмах1
- 14.11.2018, 19:58
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Минск дважды играл в кино роль Вильно.
Национальная киностудия Белгоскино — будущий «Беларусьфильм» — была образована в 1924-м. Первые художественные фильмы снимали еще в Ленинграде, где первоначально размещалась техническая база студии. А вот «кинобоевик» «Лесная быль» спустя два года — уже в Беларуси, причем некоторые сцены — в центре ее столицы. Позже довоенный Минск еще не раз попадет на кинопленку и останется на этих кадрах в своем оригинальном, не тронутом войной виде, который современные минчане вряд ли смогут сразу опознать. Краевед Владимир Садовский, автор телеграм-канала «Беларускі піонэр», посвященного довоенной БССР, приглашает ознакомиться со списком «ролей», которые довелось сыграть Минску в довоенном белорусском кино, пишет tut.by.
Минск в роли Вильнюса
За один 1927 год Минску дважды пришлось сыграть роль губернского города Вильно. В ленте «Кастусь Калиновский», которая рассказывала о руководителе восстания 1863 года в Беларуси, сцены казни инсургента были сняты в Минске. По сюжету, Калиновского везут из тюрьмы через город к месту казни. Роль известной вильнюсской тюрьмы «Лукишки» сыграла не менее известная минская тюрьма, так называемый Пищаловский замок (ныне СИЗО № 1).
В городское пространство XIX века превратилась короткая улица Козьмодемьянской, которая вела из Верхнего города на Нижний рынок (теперь на ее месте находится лестница, по которой можно спуститься к Свислочи от Свято-Духова собора). Кстати, пять лет, с 1927-го по 1933 год, она носила имя белорусского первопечатника Франциска Скорины (как это произошло, можете прочитать в нашем материале), но затем была переименована в улицу Демьяна Бедного — пролетарского поэта.
Во время Второй мировой эта улица сильно пострадала от бомбардировок и в ходе послевоенной реконструкции города была целиком снесена. На сегодняшний день сохранилось не так и много изображений бывшей Козьмодемьяновской, и фильм «Кастусь Калиновский» в этом плане уникальный пример киносъемки исчезнувшей улицы.
В следующих кадрах процессия с заключенным проезжает по улице с частной деревянной застройкой. Такого типа домов хватало в центре Минска 1920-х годов.
Эшафот с виселицей расположился в живописном месте с видом на панораму Верхнего города. Кинематографическая казнь состоялась на Троицкой горе (сейчас тут находится сквер перед Оперным театром).
Если посмотреть на эшафот с другого ракурса, можно увидеть здание бывшей Минской духовной семинарии, где сейчас размещается Минское суворовское училище (здание сильно перестроено). В 1920-е годы там располагалась Объединенная белорусская военная школа, в которой готовились командирские кадры для белорусских дивизий Красной Армии (подробнее про белорусизацию РККА можно прочесть в нашем материале).
Интересно, что самой сцены повешения повстанца Калиновского в ленте нет — фильм оканчивается кадрами, на которых виленский генерал-губернатор Муравьев-Вешатель отдает приказ о начале казни. Затем следует затемнение и титр, в котором говорится, что Калиновский был казнен, но дело его полвека спустя подхватили революционеры-коммунисты и дали Беларуси долгожданную свободу.
Как и почти все советские фильмы того времени, лента «Кастусь Калиновский» была чрезвычайно политизирована и на историю Беларуси смотрела исключительно через призму большевистской идеологии.
В кадре — минский центр
Вторым фильмом, в котором Минск «сыграл» роль губернского Вильно, стала лента «Его превосходительство» 1927 года. В ней рассказывалась история покушения еврея-революционера Гирша Леккерта на виленского генерал-губернатора фон Валя в 1902 году.
Первый кадр фильма, на котором засветился Минск, показывает казачий разъезд, который в поисках революционеров рыщет в районе нынешней Зыбицкой улицы. На заднем плане видна уже упоминавшаяся Троицкая гора. Также в центре кадра можно увидеть корпуса бывшей земской больницы, постройки сохранились до наших дней по адресу: Богдановича, 2.
Следующая серия кадров снята в самом сердце старого города у стен Свято-Духова собора, но узнать эти места современным минчанам будет достаточно трудно: с 1927 года тут многое поменялось. В следующем кадре запечатлен одинокий путник на узкой мощеной улочке.
Сегодня это место выглядит несколько иначе.
В фильме лента «Его превосходительство» есть еще несколько кадров, снятых возле этого здания. В следующей сцене виден Свято-Духов собор, теперь он справа, а Малый гостиный двор слева.
Минск от Средневековья до нового времени за 10 минут
В эпической ленте 1929 года «В огне рожденная» рассказывается о белорусском народе-революционере, который веками борется за свою свободу. В конце фильма он встает плечом к плечу с бойцами Красной Армии и сбрасывает панское ярмо.
Этот фильм, один из самых политизированных и пропагандистских среди продукции Белгоскино, также не обошелся без съемок в столице Беларуси. Например, сцены, в которых рассказывается, как князья Гедиминовичи угнетали в Средневековье белорусский народ, сняты на фоне минского Красного костела, построенного в начале ХХ века.
Зарождающееся рабочее движение Беларуси показали кадрами из главного промышленного района Минска 1920-х — Ляховки (нынешней промзоны вдоль улицы Октябрьской).
Этот промышленный пейзаж настолько понравился создателям, что впоследствии фотография, сделанная на съемках сцены, несколько лет тиражировалась в прессе как БССР, так и всего СССР.
В финал фильма авторы вставили несколько документальных сцен, снятых на стройках советской Беларуси. Среди них кадры со строительства университетского городка в Минске в конце 1920-х.
Камера, установленная на строящемся главном университетском корпусе (сегодня в этом сильно перестроенном здании размещается педагогический университет), показала вид на стройплощадку главного вуза страны — в левом верхнем углу можно увидеть здание, в котором сейчас располагается ректорат БГУ.
Дубровно, Борисов и, возможно, Орша
Не все художественные фильмы производства Белгоскино снимались исключительно в Минске. Часто киношники искали натуру и за пределами столицы.
Так, например, в фильме «Его превосходительство» 1927 года на роль вильнюсской синагоги создатели фильма выбрали деревянную синагогу в Дубровно Витебской области. К сожалению, этот памятник деревянного зодчества не сохранился до наших дней, синагога была сожжена во время нацистской оккупации. Сейчас ее можно увидеть на немногочисленных фотографиях и на кадрах из фильма 1927 года. В «Его превосходительство» также была заснята панорама Дубровно с высоким силуэтом синагоги.
Как следует из описания фильма в межвоенной прессе, натурные съемки «Его превосходительства» кроме Минска и Дубровно велись также в Орше. Точно локализовать оршанские кадры не удалось, но одна из уличных панорам, показанных в ленте, очень похожа на Оршу 1920-х.
В 1930 году фильм «Настоящая жизнь» производства Белгоскино был полностью снят в Борисове в помещениях недавно построенной спичечной фабрики «Пролетарская победа». Рассказ о нелегкой судьбе комсомолки звучал на фоне новых цехов и зданий фабрики.