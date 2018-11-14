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«Газпром» заявил о нарушении контракта при поставках газа в Беларусь

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  • 14.11.2018, 19:48
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Фото: РИА «Новости»

Об этом сообщается в ежеквартальном отчете предприятия.

Компания "Газпром" заявила, что при поставках газа в Беларусь и Молдову были нарушены контрактные обязательства.

Об этом сообщается в ежеквартальном отчете на официальном сайте предприятия.

Правда, нарушения были не со стороны собственно Беларуси, а со стороны предприятия "Газпром трансгаз Беларусь", которое является дочерним предприятием "Газпрома".

"Со потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года — III квартала 2018 года имели место в АО "Молдовагаз", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "КТЭ" и LT Gas Stream", — отмечается в документе .

Кстати, в сентябре 2018 года сообщалось, будто Минск и Москва договорились о расчетах за газ, который поставляет "Газпром".


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