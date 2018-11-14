Президент Польши подготовил проект компенсаций сосланным в Сибирь 2 14.11.2018, 20:08

1,237

Фото: charter97.org

Сосланным в Сибирь полякам выплатят финансовую помощь.

Президент Польши Дуда направил в Сейм законопроект о финансовой помощи лицам, которые находились в ссылке или были депортированы в СССР в течение 1939-1956 годов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе говорится о предоставлении так называемым сибирякам финансовой помощи в размере, зависящем от продолжительности их ссылки или депортации. За каждый полный месяц такие лица должны получить 200 злотых (около 47 евро) компенсации, однако общая сумма не может быть меньше, чем 2400 злотых (почти 560 евро). Размер помощи будет определять Управление социального страхования.

Денежную компенсацию получат как лица, которых вывезли с территории польского государства вглубь СССР, где они находились в ссылке, так и лица, родившиеся в ссылке.

Дуда предусмотрел два условия получения компенсации: подтвержденный решением главы Управления по делам иностранцев и репрессированных лиц документ о периоде пребывания в ссылке или депортации и польское гражданство на момент подачи заявления.