Финляндия заявила о готовности заменить Румынию во главе ЕС 14.11.2018, 20:27

Ранее президент Румынии заявил, что страна не готова к председательству в Европейском союзе.

Хельсинки может взять на себя председательство в Европейском союзе с 1 января 2019 года.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии в интервью агентству STT, которое цитирует EUObserver.

По словам Сипиля, официальный запрос от Бухареста об отказе от председательства пока не поступал. Однако Финляндия уже начала приготовления к возможной замене.

Румыния должна принять председательство в ЕС 1 января. 10 ноября без объяснения причин подал в отставку министр по связям с Евросоюзом Виктор Негреску. Это поставило под вопрос готовность Бухареста впервые после присоединения к евросообществу возглавить его.

12 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна не готова к председательству в Европейском союзе и должна отказаться от этой миссии, если правительство не уйдет в отставку.

Страна – председатель ЕС выбирается по принципу ротации. Премьер-министр государства-председателя на шесть месяцев становится председателем Совета Европейского союза.

После Румынии председательствовать с 1 июля 2019 года должна была Финляндия.