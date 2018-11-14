«Репортеры без границ»: Международные партнеры должны в срочном порядке оказать давление на власти Беларуси 1 14.11.2018, 20:44

«Репортеры без границ» призывают международных партнеров официального Минска отреагировать на волну репрессий против журналистов.

Международная организация "Репортеры без границ" призвала партнеров официального Минска в мире отреагировать на волну преследований журналистов в Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано 14 ноября на сайте организации, передает “Радыё Рацыя”.

Представители "Репортеров без границ" обратили внимание на то, что в 2018 году в стране присуждено рекордное количество штрафов — около ста — белорусским журналистам, в основном сотрудничающим с телеканалом "Белсат".

"Такое беспрецедентное количество штрафов предназначено исключительно для того, чтобы заткнуть рот независимым журналистам, — заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. — Это часть тотальной кампании, направленной на притеснение последних критических голосов в СМИ в стране. Международные партнеры Беларуси должны в срочном порядке оказать давление на власти, чтобы прекратить это".

Представители "Репортеров без границ" отметили, что белорусские власти используют "классические методы", в частности они "вынуждают независимые СМИ размещаться за пределами страны, а затем отказывают их корреспондентам в аккредитации, заставляя их таким образом работать незаконно". При этом число штрафов, наложенных на журналистов, которые так работают, растет по экспоненте: в 2016 году их было 10, в 2017-м — 69, а в 2018-м — 99.

"Некоторым журналистам уделяется особое внимание, — подчеркнули в организации. — В прошлом году журналист "Белсата" Кастусь Жуковский получил десять, в этом — двенадцать штрафов на общую сумму 4,7 тыс. евро. Ольга Чайчиц, которая также работает на "Белсат", получила девять штрафов в прошлом году и девять — в этом. Общая сумма составила 3,88 тыс. евро.

"Репортеры без границ" наряду с Белорусской ассоциацией журналистов и многими другими международными некоммерческими организациями с 2008 года призывают власти "пересмотреть законодательство об аккредитации иностранных СМИ", однако власти "продолжили ужесточать, а не упрощать законодательство в сфере СМИ".

В "Индексе свободы прессы" — рейтинге, который составляет эта международная организация, — Беларусь занимает 155-е место среди 180 стран.

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