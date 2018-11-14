Люксембуржец проверил уровень защиты своей сборной от белорусских шпионов 14.11.2018, 20:51

Гай ван Хюлле

Гай ван Хюлле представился Годуновым и заселился в отель на базе сборной Люксембурга.

Люксембуржец Гай ван Хюлле решил проверить уровень защиты от белорусских шпионов на базе национальной сборной Люксембурга в Липпершильде и пришел к неутешительным для его команды выводам.

Ван Хюлле приехал в отель недалеко от базы, на которой местная национальная команда готовится к решающему матчу Лиги наций и командой Беларуси, и, использовав русский акцент и представившись Борисом Годуновым, попытался забронировать комнату. Дружелюбный персонал гостиницы не отказал добродушному пожилому человеку.

Как сообщает pressball.by со ссылкой на tageblatt.lu, ван Хюлле мог легко найти, как подобраться к тренировочному полю и подсмотреть тактические нюансы, которые наигрывает команда Люка Хольца перед встречей с белорусами. Интересно, что с понедельника федерация запретила доступ прессы к тренировочной базе сборной Люксембурга.

Матч Люксембург — Беларусь пройдет на стадионе "Жози Бартель" 15 ноября. Начало — в 22.45.