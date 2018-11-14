Бобруйчан занесло первым снегом 14.11.2018, 21:06

Зимний сезон 2018/2019 официально открыт.

Ночью 14 ноября в Бобруйске выпал первый снег. И не просто припорошил улицы, а буквально занес весь город, заставив автомобилистов изрядно побегать с щеткой вокруг машин, вспомнить про «день жестянщика» и занять очередь на шиномонтаже. Первый снег этого года вы сможете запомнить благодаря фотозарисовкам bobruisk.ru.

Снегопады прогнозируются в среду до конца дня, из-за этого в Могилевской области объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью ожидается небольшой снег. В четверг, если верить прогнозу погоды, опадков не будет.

В связи с плохой погодой, заснеженными дорогами и гололедицей ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года

14.11.2018. Первый снегопад сезона 2018-2019 года