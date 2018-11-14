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Финансист: Отключением SWIFT Ирану Запад «приоткрывает занавесочку» России

  • 14.11.2018, 21:09
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Запад хочет показать РФ, «как оно бывает».

Отключением Ирана от финансовой системы SWIFT Запад демонстрирует России последствия этой санкции. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Отключением SWIFT Ирану Запад "приоткрывает занавесочку" России, чтобы показать, как оно бывает. Другое дело, что на данном этапе вероятность отключения России от SWIFT стремится к нулю. Горячая фаза войны РФ против Украины была в 2014–2015 годах. Конечно, преступная активность Москвы сохраняется и сейчас, но это уже нельзя сравнивать с тем же Иловайском, Дебальцево или МН17. Тогда отключение РФ от SWIFT мне виделось более реальным. Но его не произошло. Видимо, Запад отдал предпочтение другим санкциям. Дело в том, что в 2014 году совокупная задолженность всех российских компаний по своим валютным обязательствам составляла примерно $750 млрд. Ряд компаний, выпускавших облигации, просто объявили бы о техническом дефолте. А значит, отключение России от SWIFT привело бы к мировому финансовому кризису", – подчеркнул Рабинович.

По его словам, сейчас отключение РФ от SWIFT не несет мировой финансовой системе столь серьезные риски, как в 2014 году.

"Отключение России от SWIFT для мировой финансовой системы сейчас было бы менее болезненно, чем в 2014 году. Но, с другой стороны, у западного сообщества нет оснований, чтобы прибегать к столь радикальным санкциям. По крайней мере, с точки зрения украинского вопроса. То есть за агрессию против Украины Россию уже вряд ли отключат от SWIFT", – резюмировал Рабинович.

8 августа 2018 года США анонсировали новые санкции против России за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Конкретный список санкционных мер власти США пока не опубликовали, но ограничения вводятся на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Этот документ предусматривает, что Вашингтон должен прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь, запретить продажу вооружения и экспорт связанных с нацбезопасностью технологий стране, которая применила химическое оружие.

В Государственном департаменте США сообщали, что до 6 ноября должны предоставить Конгрессу доклад об исполнении Россией требований в сфере химического и биологического оружия, после чего начнутся консультации по поводу нового пакета санкций, которые не имеют временных рамок.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.


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