В Греции археологи обнаружили древний город Тенею
- 14.11.2018, 21:45
Тенею обнаружили возле деревни Хилиомоди на полуострове Пелопоннес.
Археологи в Греции заявили, что им удалось раскопать древнегреческий город Тенея, основанный, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Греции в Twitter, передает gordonua.com.
Археологи обнаружили остатки жилого поселка, ювелирные изделия, монеты и несколько захоронений в южной части Пелопоннеса. Находка доказывает, что Тенея, о существовании которой прежде было известно в основном по историческим источникам, действительно существовала.
Раскопки в окрестностях современной деревни Чилиомоди начались в 2013 году. Сначала археологи обнаружили несколько кладбищ с золотыми украшениями в могилах. Во время очередного этапа раскопок, прошедшего в сентябре – октябре этого года, археологи впервые добрались до руин Тенеи – это фрагменты стен, а также глиняных, каменных и мраморных полов. Кроме того, они нашли 200 древнеримских монет.
Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε δύο κυρίως χώρους: στην περιοχή όπου εκτείνεται οργανωμένο νεκροταφείο ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων με συνοδά κτίρια και εγκαταστάσεις και σε χώρο όπου για πρώτη φορά εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν οικιστικά κατάλοιπα της αρχαίας Τενέας. pic.twitter.com/hJ1f6TAdle— Ministry of Culture (@cultureGR) 14 ноября 2018 г.