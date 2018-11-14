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В Греции археологи обнаружили древний город Тенею

  • 14.11.2018, 21:45
Фото: Ministry of Culture / Twitter

Тенею обнаружили возле деревни Хилиомоди на полуострове Пелопоннес.

Археологи в Греции заявили, что им удалось раскопать древнегреческий город Тенея, основанный, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Греции в Twitter, передает gordonua.com.

Археологи обнаружили остатки жилого поселка, ювелирные изделия, монеты и несколько захоронений в южной части Пелопоннеса. Находка доказывает, что Тенея, о существовании которой прежде было известно в основном по историческим источникам, действительно существовала.

Раскопки в окрестностях современной деревни Чилиомоди начались в 2013 году. Сначала археологи обнаружили несколько кладбищ с золотыми украшениями в могилах. Во время очередного этапа раскопок, прошедшего в сентябре – октябре этого года, археологи впервые добрались до руин Тенеи – это фрагменты стен, а также глиняных, каменных и мраморных полов. Кроме того, они нашли 200 древнеримских монет.


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