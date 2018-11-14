США допускают введение новых санкций против «Северного потока – 2» 14.11.2018, 21:56

Фото: dpa

Вашингтон еще не использовал весь инструментарий, чтобы подорвать проект.

США могут ввести новые санкции, чтобы попытаться заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток – 2».

Об этом «Голосу Америки» сообщил посол США в ЕС Гордон Сонленд.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что газопровод усилит зависимость стран ЕС от Москвы в сфере энергетики.

Отвечая на вопрос, может ли американский лидер принять дальнейшие меры, чтобы сорвать проект, Сонленд сказал: «Мы еще не использовали весь набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать проект, если не остановить его полностью».

Выступая в Центре европейской политики в Брюсселе, Сонленд добавил: «Мы надеемся, что противники этого проекта будут работать органично, потому что ЕС и входящие в него страны сходятся во мнении, что зависимость от российских энергоносителей не является удачным долгосрочным геополитическим решением.

Если эта философия не будет принята, и строительство "Северного потока" продолжится, то у президента есть много других инструментов в его распоряжении – не буду их перечислять, – чтобы попытаться сдержать и остановить проект».

В августе Трамп подписал закон о введении санкций против газопровода, который, по заявлениям компании «Газпром», может затормозить некоторые ее проекты.

В настоящее время строительство продолжается при участии некоторых крупных компаний ЕС, несмотря на противодействие многих стран ЕС и руководства Евросоюза.

Германия, которая является пунктом назначения газопровода, поддерживает проект, считая его частным предприятием.

На прошлой неделе, во время визита в Польшу, которая является резким критиком «Северного потока – 2», министр энергетики США Рик Перри заявил, что Трамп оставляет возможность введения санкций.

Вашингтон не уточняет, в чем они могут состоять, но США могут подорвать проект, например, наказывая крупные многонациональные фирмы, которые в нем участвуют.

Сонленд подчеркнул, что неприятие Соединенными Штатами данного проекта основывается не на надеждах увеличить экспорт американского газа в Европу, а на опасениях, что Россия может усилить влияние на ключевых союзников по НАТО, контролируя поставки энергоносителей.

«Мы не хотим, чтобы у кого-то отключился газ в середине зимы во время политического кризиса, – сказал он. – Когда Европа уязвима, США также уязвимы, а мы не хотим оказываться в таком положении».

Высказывания посла США немедленно оспорил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил газете «Коммерсант», что США не в состоянии остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Ну вы же все сами видите – 200 км уже построили. И остальное достроим», – заявил Миллер в кулуарах саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре.

Тем временем в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег, что новые антироссийские санкции США навредят отношениям двух стран.

«Что это будут за санкции – трудно сказать, – отметил представитель Кремля в интервью телеканалу «Дождь». – Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный: конечно, приведут».

«То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, об этом все уже говорят абсолютно открыто, потому что эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира – конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех», – добавил Песков.

Общая стоимость строительства «Северного потока – 2» составляет 9,5 миллиарда евро.

«Газпром» является единственным акционером проекта, который несет половину этих затрат. Западными партнерами «Газпрома» являются германские компании Uniper и Wintershall, англо-голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV.