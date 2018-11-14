Российские оппозиционеры представят в США санкционный «Список Путина» 14.11.2018, 22:05

В список включено более 200 имен, среди которых высшее руководство РФ.

В Вашингтоне члены постоянного комитета Форума Свободной России представят так называемый «Список Путина», в котором находятся фамилии лиц, в отношении которых следовало бы ввести санкции, по мнению членов комитета. Об этом говорится в пресс-релизе Форума, передает «Радио Польша».

В список включено более 200 имен, среди которых высшее руководство России, главы ведомств и государственных корпораций, близкие к Кремлю бизнесмены, родственники людей из «ближнего круга Владимира Путина», пропагандисты, «зарубежные агенты России» и представители сепаратистских образований, контролируемых Москвой. Возглавляет список президент России Владимир Путин.

В частности, в список были внесены так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов и российский «спикер» парламента Крыма Владимир Константинов.

Как утверждают авторы, именно эти люди ответственны за «убийство десятков тысяч граждан России и других стран», за расцвет коррупции и изоляцию России от Запада.

При этом отмечается, что этот список неполный и в дальнейшем он будет дополняться и уточняться.

На этой неделе ответственный секретарь комитета Форума Свободной России Иван Тютрин, юрист Марк Фейгин и политик Андрей Сидельников планируют провести ряд встреч в различных американских ведомствах, чтобы представить американскому правительству «Список Путина».