Французская полиция закрыла дело об исчезновении экс-главы Интерпола 14.11.2018, 22:27

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Cвязь с Мэн Хунвэем исчезла после 29 сентября - когда он уехал в командировку в Китай.

Полиция Франции закрыла расследование по факту исчезновения бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, который, как оказался, был арестован в Китае, передает nv.ua.

Как сообщает ABC News со ссылкой на AP, сотрудники полиции города Лион, где расположена штаб-квартира Интерпола, закрыли дело из-за отсутствия доказательств, что преступление было совершено во Франции.

Французские следователи также не нашли никаких доказательств, подтверждающих утверждение супруги Хунвэя о том, что она получала звонки с угрозами на китайском языке.

Напомним, что 5 октября правоохранительные органы Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя. Его жена рассказала, что связь с ее мужем исчезла после 29 сентября - когда он уехал в командировку в Китай.

Впоследствии оказалось, что его задержали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР. Власти Китая обвинили его во взяточничестве и ряде других преступлений.

После этого в Интерполе сообщили, что Мэн Хунвэй ушел с поста главы организации.