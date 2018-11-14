РФ установит международный пункт пропуска на границе с Беларусью 7 14.11.2018, 22:33

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Международный пункт пропуска на границе с Беларусью появится в Смоленской области.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский предложил создать международный пункт пропуска иностранных граждан на границе в Беларусью на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главы региона.

"Обсуждалась организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

По данным властей региона, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов. "В ходе встречи был рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска "Красная горка" на территории Смоленской области", - уточнили в пресс-службе.

1 февраля 2017 года директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ, приказ вступил в силу с 7 февраля 2017 года. Как отмечалось в пояснительной записке к приказу, он направлен на "создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке" и "профилактики правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

В январе 2017 года, правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый режим для граждан 80 стран, прибывающих в республику через пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск" на срок не более пяти суток.

Режим погранзоны означает, что въезд транспортных средств или проход лиц в пограничную зону возможен по документам, удостоверяющим личность, а также по пропускам, выдаваемым пограничными органами. Кроме того, устанавливаются места въезда в пограничную зону, определяются время и маршруты передвижения, продолжительность и иные условия пребывания в пограничной зоне.