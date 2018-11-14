Кубок ФИБА: «Цмокі-Мінск» победили болгарский «Балкан» 14.11.2018, 22:41

Игрок «драконов» Стефен Муди набрал 31 очко.

"Цмокі-Мінск" одержали победу над болгарским "Балканом" в домашнем матче группового раунда Кубка ФИБА — 84:73. Самым результативным игроком "драконов" стал Стефен Муди, который набрал 31 очко, передает pressball.by.

Цмокі-Мінск — Балкан — 84:73 (24:12, 18:18, 29:23, 13:20)

Цмокі: Саддлер (7), Кудрявцев (6 + 3 подб. + 5 пас.), Лютыч (8 + 7 подб.), Мещеряков (2 + 4 подб.), Муди (31 + 3 подб. + 5 пас.), Полещук, Сарикопулос (8 + 4 подб.), Семенюк, Шелтон (17 + 9 подб.), Тростинецкий (5), Вабищевич (н.в.).

Группа "В": Балкан — 8 очков (5 игр), Цмокі — 8 (5), АЕК — 6 (4), Монс-Эно — 5 (4).

В плей-офф из группы выйдут две команды.