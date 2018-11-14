В тендере на гамаки для собак МВД обозначило «нужную» компанию 4 14.11.2018, 22:57

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Фото: Департамент охраны МВД

Привлекут ли департамент охраны МВД к ответственности за прямое нарушение законодательства?

Департамент охраны МВД разместил тендер на гамаки для перевозки служебных собак в багажниках автомобилей. Прямо в документах о закупке — жирный намёк на то, где ведомство собирается сделать закупку: в требованиях к материалу указана "печатная этикетка TREND.BY белая", а TREND.BY — это и есть один из производителей гамаков для собак, пишет euroradio.by.

Таблица со специальными требованиями к материалам

"Это прямое нарушение законодательства, — считает руководитель проекта opentenders.by Владимир Ковалкин. — Закон о госзакупках запрещает использование любых фирменных наименований организаций или брендов. Вы можете просто сейчас подать заявку в МАРТ, чтобы отменили тендер. Ведь он открыто нарушает закон".

О компании TREND.BY известно не много. Это стартап по производству аксессуаров для авто, созданный Дмитрием Драчковым, Дмитрием Балашевым и Ириной Мозоляко. Пару лет назад компания победила в телепроекте ОНТ "Мой бизнес".

Вряд ли какая-то другая компания, кроме TREND.BY, может поставить белорусской милиции гамаки с этикеткой TREND.BY. В тендерных документах находим презентацию с требованиями к закупке. На фото — гамак, по форме и цвету очень похожих на те, которые есть на сайте TREND.BY.

Так выглядит гамак в специальной презентации департамента охраны

Департамент охраны хочет приобрести 519 гамаков для собак за 140130 рублей ($65 тысяч). Получается по 270 рублей за один гамак. Но сайт TREND.BY предлагает гамаки... вдвое дешевле! Гамак "Тренд Догин Дабл", очень похожий на те, которые хочет приобрести милиция, стоит 129 рублей 90 копеек, причём в компании уточняют, что цена будет одной и той же как для физических, так и для юридических лиц.

А так выглядят гамаки, которые можно приобрести на официальном сайте предприятия

Как название компании могло оказаться в документах на проведение конкурса? Сотрудник МВД, ответственный за тендер, на вопрос отвечать отказывается, посоветовав обращаться в пресс-службу. При этом он отметил, что тендер уже не активен. Действительно, заявки на тендер принимались с 16 по 23 октября. Но формально тендер до сих пор не завершён: ещё днём 13 ноября на сайте госзакупок www.icetrade.by стоит статус "подача предложений".

При этом в компании TREND.BY говорят, что не принимали участия в тендере:

"Видимо, ошибка с их [МВД] стороны. Мы собирались участвовать в тендере и сделали тестовое изделие, и предоставили заказчику. Это было обязательным условием тендера. Скорее всего, когда делали техническое описание предполагаемого изделия для тендера, взяли наш гамак в качестве образца. Просто говоря, “списали”".

Позже компания отказались участвовать в тендере, так как на выполнение заказа был поставлен слишком короткий срок. По словам сотрудника TREND.BY, на изготовление необходимого количества гамаков нужно было в три раза больше времени, чем до нового года, когда должна была быть совершена поставка.

Представители TREND.BY рассказали, что собираются обратиться в МВД за разъяснениями.

В сухом остатке: документация по тендеру, который объявило МВД, содержала название бренда, что категорически запрещено. По словам одного из потенциальных участников тендера, на поставку было отведено нереально короткое время, а гамаки, о которых шла речь, можно найти в интернете вдвое дешевле цены, по которой собиралось сделать закупку МВД.

После звонка Еврорадио в статусе тендера отметили, что он не состоялся, так как поступило только одно предложение — от ООО "Три А Тактикал". Сейчас Департамент охраны МВД сможет провести закупку из одного источника, отчёт о которой не публикуется. И мы так никогда и не узнаем о том, сколько белорусским силовикам стоили гамаки для собак.

Так выглядит страница тендера после звонка Еврорадио в МВД

Кроме TREND.BY в тендерных документах упоминаются и другие потенциальные участники, например ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", ОАО "8 марта" (производит трикотаж), ООО "Спаневромед" (бахилы и медицинские маски), ОАО "Пинский завод искусственных кож" . На одних предприятиях о тендере МВД впервые услышали от Еврорадио, а другие действительно собирались участвовать, но по разным причинам их предложения не устроили организаторов.