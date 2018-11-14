Русские профитеры войны Анастасия Кириленко

14.11.2018, 23:02

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Что забыли россияне в Центральной Африке?

Сходила вчера в Париже на дискуссию по Центральной Африке. Резюме: правительство ЦАР не контролирует 75-80% территории. Русские получили месторождения алмазов и золота решениями правительства ЦАР, но пока не договорились с вооруженными группировками об обеспечении доступа к ним. Валерий Захаров, советник президента Туадера, выбрал пять самых отъявленных мерзавцев среди повстанцев (уже известных преступлениями, даже нападениями за деньги и все это вокруг алмазов), которых на личном самолете возил в Судан для "мирных переговоров" (это наименее подходящие кандидаты для них).

Как всегда, интереснее всего не речи в микрофон, а обмен мнениями без микрофона: "Там будет новая война, Туадера прикрывается своими русскими, но если все так дальше пойдет, они не смогут его защитить".

Вот как обрисовала ситуацию журналистка, только что вернувшаяся из ЦАР: "Все ищут алмазы. В самой мелкой речушке лазают двое, ищут алмазы - вот такая там обстановка, какая-то другая планета".

Алмазы контрабандой попадают много куда, один из перевалочных пунктов - Израиль. Дискуссия началась с видео, как "министр" ЦАР (то министр, то в статусе главы одной из группировок) демонстрирует содержимое дипломатической почты - алмазы, добытые за три месяца - потенциальным покупателям. Впечатляет.

Жаль, что специалистов по русским мафиози, они же фактически официальные представители России, в Африке практически нет. Но получается, что это Аркадий Гайдамак, Лев Леваев (по странному совпадению, его детей накрыли с контрабандыми алмазами в Израиле; сам он сотрудничал с Михаилом Черным, Аркадием Гайдамаком и Геной Петровым), примкнувший к ним Евгений Пригожин и, возможно, еще один дружбан Пригожина и Путина. Профитёры войны.

Успешны ли будут профитёры в долгосрочной перспективе?

Анастасия Кириленко, Livejournal