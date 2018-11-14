На «Слуцком агросервисе» сократили рабочий день и рабочую неделю 14.11.2018, 23:17

Фото: Алесь Достанко

Грозит ли банкротство?

С 1 октября работников «Слуцкого агросервиса» перевели на 4-дневную рабочую неделю и сократили продолжительность рабочего дня до 16.00. С чем это связано, ожидает ли предприятие банкротство, а работников — сокращение, «Кур'ер» уточнил у администрации предприятия.

Один из работников предприятия рассказал, что слышал о предстоящих сокращениях, «вроде бы 53 человека», что некоторым предлагают перейти на другое рабочее место или работать по другой специальности. «Кто-то уходит на предложенные места, а кто-то увольняется сам», — сказал он.

Кроме того, сотрудники обсуждают, что от «Агросервиса» отсоединяют подсобный сельхозфилиал (деревни Гольчичи, Омговичи, Новинки), «Гостиный двор» и столовую № 5.

«О закрытии „Агросервиса“ говорить, наверное, рано. Люди надеются, что не закроют», — добавил собеседник.

По его мнению, большинство работающих собираются ждать, что будет дальше: «Нет смысла срываться, может, что и наладится».

Сейчас ОАО «Слуцкий агросервис» оказывает услуги по ремонту сельхозтехники, изготовлению прицепов, культиваторов. Непосредственно на нём трудится 184 человека. Также в состав акционерного общества входят: филиал подсобного сельского хозяйства (там работает 280 человек), филиал «Гостиный двор» (работает 45 человек; в его составе столовая № 5, торговые объекты и до недавнего времени ресторан «Вежа»).

Административное здание ОАО «Слуцкий агросервис».

Фото: Елена Бадьина

Анатолий Жогло, заместитель директора ОАО «Слуцкий агросервис» (с 10 октября он исполняет обязанности руководителя), так прокомментировал ситуацию:

«О банкротстве предприятия речи не идёт. Предприятие работает в штатном режиме».

По словам руководителя, «Агросервис» перешёл на сокращённый режим работы: четырёхдневка и рабочий день до 16 часов, потому что уменьшилось количество заказов и загрузка производственных участков.

«Такой режим временный и применяется не первый год», — пояснил Анатолий Жогло.

Сейчас на предприятии проводится оптимизация численности сотрудников.

«Слуцкий агросервис» занимался ремонтом всей районной сельхозтехники, поставками минеральных удобрений, запасных частей, горюче-смазочных материалов, топлива, грузоперевозками.

Фото: Алесь Достанко

«Мы пересмотрели загрузку производственных помещений и необходимые должности. Некоторые сотрудники переведены на другие участки внутри предприятия, сокращение предложено в первую очередь пенсионерам. Надо сказать, что долгов по заработной плате у нас нет. Есть долг в ФСЗН, но мы его сокращаем», — добавил он.

В начале 2018 года сельхозфилиал «Слуцкого агросервиса» попадал в белорусский топ-5 неплательщиков в Фонд соцзащиты. Тогда его долг составлял 562 888 рублей. Предприятие периодически сокращало его, но на 1 октября 2018 года (по данным ФСЗН) филиал задолжал фонду 569 843,09 рубля. Долг ОАО «Слуцкий агросервис» составлял 167 385,38 рубля.

Вопросы

Какие процессы происходят сейчас на предприятии, каково его экономическое положение, какая реструктуризация его ожидает, какую помощь оказывает районная исполнительная власть, планируется ли сокращение сотрудников — эти вопросы «Кур'ер» задал руководству Слуцкого райисполкома.

Оперативно ответ на запрос получить не удалось, его обещали дать в течение 15 дней.