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Матч Люксембург - Беларусь могут перенести из-за густого тумана

  • 14.11.2018, 23:30

Об этом сообщил «Прессбол».

Сборная Беларуси проводит тренировку перед выездным матчем Лиги наций с командой Люксембурга в густом тумане, передает «Прессбол».

На стадионе «Жози Бартель» уже в 19.30 по местному времени не видно дальних ворот. Не исключено, что 15 ноября в случае густого тумана делегат матча примет решение о его переносе.

Матч Люксембург — Беларусь пройдет на стадионе «Жози Бартель» 15 ноября. Начало — в 22.45.


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