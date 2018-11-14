Матч Люксембург - Беларусь могут перенести из-за густого тумана 14.11.2018, 23:30

Об этом сообщил «Прессбол».

Сборная Беларуси проводит тренировку перед выездным матчем Лиги наций с командой Люксембурга в густом тумане, передает «Прессбол».

На стадионе «Жози Бартель» уже в 19.30 по местному времени не видно дальних ворот. Не исключено, что 15 ноября в случае густого тумана делегат матча примет решение о его переносе.

Матч Люксембург — Беларусь пройдет на стадионе «Жози Бартель» 15 ноября. Начало — в 22.45.