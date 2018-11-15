Трамп отправил в отставку заместителя Болтона 15.11.2018, 8:03

Мира Рикардел ушла из Белого дома после конфликта с первой леди и влиятельными чиновниками.

Президент США Дональд Трамп во второй половине дня в среду подписал распоряжение об увольнении Миры Рикардел, заместителя Джона Болтона, советника президента по национальной безопасности. Это произошло спустя сутки после того, как канцелярия Первой леди США Мелании Трамп призвала президента уволить Рикардел, поскольку та «не заслуживает работать в Белом доме». Пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс подтвердила информацию об увольнении Рикардел вечером 14 ноября, сообщает «Голос Америки».

В заявлении Сандерс говорится, что Рикардел «продолжит поддерживать президента», так как ее переводят из Белого дома на новую позицию «в рамках администрации». Сара Сандерс не уточнила, какую именно должность предложили чиновнице. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что «президент благодарит госпожу Рикардел за ее службу на благо всех американцев и за преданность интересам национальной безопасности».

Источники CNN утверждают, что президент решил уволить Рикардел еще во вторник, однако «дал ей время на сбор личных вещей».

Мира Рикардел проработала в Белом доме почти семь месяцев, ее называли «правой рукой» Джона Болтона. Именно Болтон пригласил ее на работу в администрацию Трампа. Два чиновника администрации рассказали Reuters, что Болтон, находившийся во вторник в Сингапуре, попытался сохранить место для своей заместительницы, однако «проиграл эту схватку».

По сведениям источников Reuters, конфликт между Мирой Рикардел и Меланией Трамп начался во время подготовки октябрьского визита Первой леди в Африку. Одной из причин ссоры стало намерение Мелании Трамп профинансировать африканское турне из фонда Совета национальной безопасности. Канцелярия Первой леди во вторник опубликовала заявление, призвав Трампа уволить Рикардел. Как пишет Reuters, это стало «экстраординарным событием»: по утверждению агентства, супруга президента впервые в истории США обрушилась с публичной критикой в адрес высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам Стефани Гришем, пресс-секретаря госпожи Трамп, Рикардел «больше не заслуживает работать в Белом доме». Гришем подчеркнула, что это официальная «позиция канцелярии Первой леди».

Несколько источников рассказали Reuters, что за полгода работы в Белом доме Мира Рикардел заработала скверную репутацию. В администрации говорили, что она грубо и бесцеремонно общается как с подчиненными, так и с вышестоящими коллегами.

СNN добавляет, что Мира Рикардел конфликтовала не только с Меланией Трамп, но и еще с целым рядом влиятельных чиновников. Несколько недель назад она вступила в конфронтацию с главой аппарата Белого дома Джоном Келли и его заместителем Заком Фуэнтесом. Келли и Фуэнтес обвиняли Рикардел в «сливе» прессе компромата на обоих чиновников.

Еще Рикардел поссорилась с министром обороны Джимом Мэттисом, утверждают источники CNN: она будто бы не утвердила нескольких кандидатов на руководящие позиции в Пентагоне из-за того, что те работали в Министерстве обороны в годы администрации Обамы и, по мнению Рикардел, были «недостаточно лояльны» к республиканцам. Впоследствии Мэттис помешал Рикардел занять руководящую позицию в Пентагоне, утверждают источники телеканала.