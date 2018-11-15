Белоруска – инспектору ГАИ: «Ну не обратила на тебя внимания, и что?!» 15.11.2018, 8:34

Иллюстрационное фото

У ГАИ один ответ: наказывать.

Наказывать ли пешехода, который перешел дорогу в неположенном месте, но там, где нет интенсивного движения и он никому не помешал? У ГАИ ответ: наказывать!

Это и стало причиной эмоциональной беседы (а местами это был просто эмоциональный срыв) девушки-нарушительницы, которая перешла дорогу вне перехода, но, как она утверждает, на пустой улице. Видео разбирательства, которое фиксировалось нагрудным регистратором инспектора ГАИ, показали в проекте минской милиции "Дежурка" (сюжет начинается на 25-й секунде), сообщает abw.by.

"Начнем с осеннего обострения смелости у пешеходов. Возможно, похолодание заморозило ощущение страха, иначе как объяснить поведение нашей первой героини?" - начала ТВ-сюжет ведущая передачи Наталья Ганусевич.

На требование инспектора предъявить документ, подтверждающий личность, девушка говорит: "У меня нет документа". Хотя потом уже, в патрульном автомобиле, у нее находятся и водительские "права".

"Пройдемте с нами". - "Я не пойду никуда с вами". - "Для установления личности". - "Я не пойду с вами, зачем устанавливать мою личность? Я что, подозрительно выгляжу, я что, может быть, бомбу везу?"

Фамилию свою назвать тоже отказывается: "По какой причине я должна вам все это говорить?" Инспектор объясняет: "Удостоверим личность, потом вынесу постановление либо составлю административный протокол в отношении вас за нарушение Правил дорожного движения, а именно: вы переходили проезжую часть вне пешеходного перехода".

"Не скажу я вам свою фамилию". - "Вы будете доставлены в Октябрьское РУВД для установления личности!" - "Нет! Нет!"

Самое интересное начинается, как отмечает ведущая телепередачи, когда девушка оказывается в машине ДПС. "Отпусти меня, у меня трое детей. Я пришла встретиться с подругой, по делам, тебе ко мне надо доколебаться?! - кричит она инспектору и продолжает: - Я чуть-чуть перебежала, ну не увидела тебя. Ну перебежала дорогу, не обратила на тебя внимания, ну и что?! Это же ерунда, пшик просто, ну перебежала тут, и что? И что из этого такого, перебежала пустую улицу".

Судя по сюжету, в отношении девушки был составлен административный протокол.