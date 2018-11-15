Анна Красулина: Режим Лукашенко серьезно «просел» 15.11.2018, 8:46

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Анна Красулина

У диктатора не осталось никаких ресурсов для контроля над обществом.

Миграционная служба Беларуси готовит к высылке гражданку России Анну Красулину. Она, цитата, «представляет опасность общественному порядку». Среди формальных причин высылки – безбилетный проезд в транспорте с оплаченным на месте штрафом. Примечательно, что Анна Красулина – пресс-секретарь оппозиционной политической партии, сообщает «Белсат».

Анна Красулина – гражданка России, живет в Минске уже 16 лет, ее муж и дети – белорусы по гражданству, родители тоже давно перебрались в Беларусь. А сейчас власти Беларуси высылают ее в Россию на основании документа для служебного пользования. Решение о высылке Анне зачитали в управлении внутренних дел Московского района Минска.

«Режим серьезно «просел», ресурсов не осталось никаких, кроме страха, запугивания, террора», – комментирует Анна Красулина, Объединенная гражданская партия.

Анна – пресс-секретарь Объединенной гражданской партии и активная участница политической жизни, в том числе во время президентских выборов 2010 года. Формально ее депортируют вследствие трех административных нарушений. Два года назад на Анну составили протокол за участие в разрешенном пикете по сбору подписей, в прошлом году – за встречу у изолятора на Окрестина задержанных оппозиционных активистов. И нынешнее нарушение – оплаченный штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте.

«Анна Красулина – пресс-секретарь ОГП, и ее присутствие на массовых мероприятиях обусловлено выполнением ее профессиональных обязанностей», – говорит Елена Тонкачева, правозащитник, ранее была депортирована из Беларуси.

Правозащитник Елена Тонкачева – также гражданка России и также пережила трехлетнюю высылку. После 30-ти лет жизни в Беларуси она имела здесь настоящую Родину, поэтому процесс высылки был для нее очень травматичным. Власти оформили высылку как наказание за несколько нарушений скоростного режима, зафиксированных дорожным радаром. Хотя истинные причины в обоих случаях – совсем не «административка».

«Это публичный статус и ясная критическая оценка общественно-политических процессов, которые происходят в Беларуси», – рассказывает ранее депортированная из Беларуси правозащитница Елена Тонкачева.

Соратники Анны Красулиной более чем возмущены. Николай Козлов, и.о. председателя Объединенной гражданской партии:

«Я могу сказать о своей реакции: это ярость. Понимаю, насколько это беззаконно, бесчеловечно!»

В Объединенной гражданской партии будущую высылку Анны Красулиной считают очередным нарушением прав человека властями Беларуси. Николай Козлов, и.о. председателя Объединенной гражданской партии:

«Мы будем обращаться и в суды, и к дипкорпусу, и к европейским партиям, которые нам близки, во все структуры. Если они (власти) думают, что с высылкой Анны у них закончатся проблемы, то я хочу сказать: проблемы только начинаются».

Анне Красулиной предписано выехать в Россию до конца месяца на 1 год. Она планирует обжаловать решение миграционной службы в суде.