Повторят ли белорусы супергол Кутузова? 15.11.2018, 9:10

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С Люксембургом мы часто играем, но в гостях победили только раз.

Шансы белорусов побороться за топ-турнир как никогда высоки. Квалификация близится к концу, а мы даже не на последнем месте и наоборот – в шаге от лидерства, пишет tribuna.com.

Спасибо, Лига наций! Вперед вырвался наглотавшийся гормонов роста Люксембург. С ним мы в четверг и играем. Побеждаем – и дело практически в шляпе, продолжим погоню за Евро. Но сказать проще, чем сделать. Мы высокомерно поглядываем на «люксов» с 1995 года, когда судьба свела нас впервые. Но с тех пор Беларусь провела пять матчей в княжестве, и знаете, сколько раз победила? Один, 11 лет назад, а ведь мы потом играли еще трижды. И все складывалось очень непросто, особенно для Игоря Криушенко.

1995 год, отбор на Евро-1996 – 0:0

Первая попытка белорусов пробиться на топ-турнир получилась противоречивой. Вроде бы и одолели звездных голландцев, но в то же время не смогли сломить сопротивление мальтийцев. Дома обыграли Люксембург (2:0), но к выездному матчу шансов на выход из группы уже не было, поэтому многие попросту уже не играли: Герасимец, Штанюк, Шуканов, Зыгмантович и многие другие в составе на встречу отсутствовали, зато в нем были Белькевич, Баранов и Качуро. Тем не менее матч вышел непростым для белорусов. Хозяева больше били по воротам (14 – 9) и в целом смотрелись довольно неплохо, но победить им так и не удалось. После финального свистка стадион «Бартель» оценил старания своих любимцев продолжительной овацией.

2007 год, отбор на Евро-2008 – 1:2

В 2006 году сборную возглавил Юрий Пунтус. Тогда мэтр белорусского тренерского цеха уже слепил боеспособный БАТЭ, вывел «молодежку» на чемпионат Европы и выиграл первые награды для МТЗ-РИПО. Но в «националке» дела не пошли. Осенью команда разошлась миром с албанцами, победила словенцев и проиграла голландцам и румынцам. Весной белорусы наведались в гости к Люксембургу. Матч начался довольно неплохо. На 24-й минуте счет открыл Калачев, а на 54-й Кутузов красивым ударом в «девятку» (этот мяч просто великолепен) удвоил перевес. Казалось, все отлично, но без нервотрепки не обошлось. Гости прижались к своим воротам и быстро пропустили, а в конце матча только и занимались тем, что отбивались. Но в итоге победа все-таки осталась за нами – единственная на данный момент выездная победа в Люксембурге. В том матче, к слову, играл Александр Глеб – 12 лет спустя он единственный может повторить. Еще могли бы Калачев и Корниленко, но они со сборной закончили.

2010 год, отбор на Евро-2012 – 0:0

После легендарного гола Кисляка и победы на «Стад де Франс» казалось, что белорусам все нипочем – можно занимать второе место в группе и выходить в стыковые матчи. Не смутила и домашняя ничья с румынами. В Люксембурге наши играли с желанием и поддавливали хозяев, стабильно создавая моменты. Но потом люксембуржцы отодвинули игру от своих ворот – и вся наступательная активность наших сошла на нет. Главным героем второго тайма стал Сергей Корниленко. Сначала после удара форварда мяч попал в штангу, а вскоре он схлопотал необязательную красную карточку. Белорусы пытались атаковать и в меньшинстве, но нехватка одного игрока все же ощущалась. 0:0 – снова неудача. Бернд Штанге был очень огорчен.

2014 год, отбор на Евро-2016 – 1:1

На тот цикл белорусы смотрели с оптимизмом. Новая система гарантировала выход на Евро двум командам из каждой группы. Лучшие среди третьих отправлялись в стыковые матчи. Чем не шанс для Беларуси? Так, ладно, Испания не в счет, а вот с Украиной и Словакией можно бороться (ну, мы так думали, что можно, но оказалось, что не очень).

Начиналось все с Люксембурга. Ожидания от матча были самые смелые. Накануне белорусы не оставили камня на камне от Таджикистана в борисовском спарринге (6:1). Интерес к игре, проходившей в день 500-летия победы войск ВКЛ в битве под Оршей, подогревали и болельщики. Фанатов приехало много, и они вывесили большой баннер по такому поводу. Но футболистам это не помогло. Люксембуржцы провели первый тайм великолепно: у ворот Гутора возникло несколько моментов, которые логично завершились голом на 42-й минуте. После перерыва гости проснулись и начали атаковать. Усилия белорусов увенчались мячом Драгуна на 78-й минуте, но победу вырвать не удалось.

После матча фанаты подозвали футболистов к сектору. Подошли немногие. Сергей Кривец конструктивно поговорил с ультрас и даже подарил майку одному болельщику. А вот Тимофей Калачев не сдержался. Как утверждают очевидцы, услышав упреки, капитан команды крикнул: «Какого ### [зачем] приехали? Сидите дома!»

2017 год, отбор на ЧМ-2018 – 1:0

Квалификацию к чемпионату мира сборная Беларуси уже провалила и по привычке пыталась с поднятой головой завершить цикл. А параллельно Игорь Криушенко строил новую команду. Июньская победа над болгарами прибавила оптимизма. Вдобавок 10 люксембуржцев пропускали матч из-за травм и дисквалификаций. Казалось, судьба благоволит белорусам. Весь первый тайм мы атаковали, но явных моментов было мало. После перерыва хозяева активизировались и начали напрягать Черника, и вскоре получили вознаграждение за активность – на 62-й минуте отличился да Мота. До этого свои моменты упустили Лаптев и Филипенко, а после белорусы на гол уже не наиграли.

В итоге люксембуржцы по итогам квалификации даже нас обогнали, заняв предпоследнее место. Криушенко стоически перенес выездную неудачу, не согласившись с тем, что команда оказалась на дне:

– Понятно, что результат не самый приятный. Чуть ли не катастрофический. Но такое случается. Что помешало добиться приемлемого исхода? Исполнительское мастерство. Создали достаточно моментов, однако подвела реализация, – сказал после поражения тренер.

Из тех, кто с нашей стороны участвовал в кошмаре годичной давности, снова вызваны девять человек. В принципе, тоже могут повторить, но лучше не надо, ребята.