«Хотел защитить девушку» 15.11.2018, 9:41

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Что говорят знакомые 21-летнего белоруса, убитого возле Академии авиации.

По подозрению в убийстве 21-летнего минчанина задержан студент второго курса Белорусской государственной академии авиации. Сначала была информация о том, что якобы в общежитии академии случилась потасовка, но onliner.by удалось прояснить обстоятельства у знакомых погибшего.

Как стало известно, конфликт начался из-за Валерии — студентки-первокурсницы Белорусской государственной академии авиации. Девушка, по нашей информации, встречалась с 21-летним Алексеем Кривошеем — слесарем из УП «Мингаз». Парень отучился в ПТУ, после отслужил в спецназе и около года назад устроился работать на предприятие.

Встречаться Алексей и Валерия стали совсем недавно. Из-за девушки парень временно жил в деревне Королищевичи Минского района, откуда родом и сама Валерия. Новые отношения девушки не нравились ее бывшему парню — 19-летнему Рустаму, также студенту БГАА. Известно, что парень приехал учиться в Беларусь из-за границы, откуда точно, официально не сообщается.

— Две недели назад они встретились, пообщались и выяснили отношения, — говорят родственники погибшего. Но разговор не дал эффекта. Коллеги Алексея говорят, что еще в пятницу, когда парень шел с работы, девушку окружили 8 парней «неславянской внешности».

— В понедельник он пришел с побоями на лице. В течение дня получал сообщения с угрозами, вечером была назначена встреча, — объясняют они. — Он хотел защитить девушку.

Парни договорились все решить тет-а-тет и назначили встречу недалеко от училища. Родственники погибшего добавляют, что Алексей взял с собой двух друзей, но попросил их для начала не показываться и идти за ним.

— В этот день Рустам писал подруге Валерии, Виктории, что, мол, сегодня будет драка, а завтра похороны, — объясняют они. — Виктория отговаривала Лешу от встречи, писала, что у Рустама будет нож, что он грозится убить его. Но Леша не послушал.

Родственники говорят, что на встречу Алексей приехал сразу же после работы. Друзья были недалеко. Рустам ждал парня в условленном месте один.

— Но как только Леша подошел, там сразу выскочили человек 10 или больше. Его друзей завалили лицом в землю, ничего не давали сделать, — всхлипывает родственница погибшего. — Его пырнули ножом в живот, началось кровотечение. Потом они все стали его бить. Он с ними дрался до последнего. Руки содраны, переносица перебита, челюсть сломана. Когда они увидели, что Леша не встает, ушли и отпустили его друзей. Те вызвали скорую, его заволокли в машину. Он только смог сказать имя Влада, друга. Врачи потом говорили, что, если бы даже стояла бригада со всем оборудованием, его бы после драки не спасли: там все внутренние органы в кучу смешались...

Рустама задерживали уже в общежитии. Там же, по словам студентов, нашли и нож.

— Он забрал нож с собой в общежитие, там его и обнаружили, — рассказывают студенты. — Около 20:10 в общежитие приехало большое количество милиции, ОМОН. В общежитие всех пускали, но никого не выпускали до 21:15.

Алексей был старшим в семье, у него остались родители и младший брат Артем. Сегодня его похоронили. Родные парня считают, что смерти можно было бы избежать, если бы на место драки приехала бы девушка Алексея.

— Если бы она приехала и стала между ними, ничего такого бы не случилось, — плачут родственники.

Официально

Студент второго курса одного из высших учебных заведений Минска подозревается в совершении убийства, сообщила пресс-служба Следственного комитета. По данным следствия, вечером 12 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения при возникшем конфликте умышленно нанес удары 21-летнему жителю Минска.

От причиненных телесных повреждений тот скончался в учреждении здравоохранения. Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство).

Подозреваемый задержан. Предполагаемое орудие убийства изъято, назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы совершения убийства. Допрошены свидетели, находившиеся на месте совершения противоправных действий.