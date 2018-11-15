ЕС созывает экстренный саммит в связи с Brexit 15.11.2018, 9:46

Дату выберет президент Европейского совета.

Европейская комиссия опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что президент Европейского совета должен выбрать дату для внеплановой встречи участников Евросоюза, сообщает nv.ua.

Во время саммита ЕС политики будут обсуждать политическую часть условий выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Перед итоговой ратификацией документа двумя сторонами переговоров, документ должен одобрить Совет ЕС. После этого соглашение должен ратифицировать Европарламент и парламент Великобритании.

Напомним, что кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Однако, процент поддержки выхода из ЕС был неравномерным по всей территории Великобритании. Так, в Шотландии большинство населения проголосовало против Brexit.