В Беларуси нарастает социальное расслоение 8 15.11.2018, 10:31

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Фото: «Радыё Свабода»

Марши «нетунеядцев» могут повториться.

По данным Белстата, более 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Сейчас минимальный потребительский бюджет составляет 317 рублей (около 150$), пишет телеграм-канал «Грамадзянскі».

Разбежка в зарплатах основной массы населения и узкого слоя чиновников и ряда узких специальностей (айтишники, шахтеры и прочие) грозит вылиться в социальную напряженность, как это уже было в 2017-м году во время маршей «недармоедов».

Как долго продлится эта «стабильность», которая все больше похожа на смерть?