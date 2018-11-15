У «тунеядцев» будут отбирать детей? 3 15.11.2018, 11:14

1,703

иллюстрационное фото

Семью в Гомеле признали социально опасной, так как у матери не было работы.

В нашей стране семьи попасть в число социально опасных не столь сложно, как казалось бы на первый взгляд. И попадают в список, предусмотренный декретом № 18, не только семьи алкоголиков или наркоманов, передает «Белсат».

Дочь Натальи Белой посчитали в социально опасном состоянии потому что, отдавая ребенка в садик, Наталья была безработной.

«Когда заведующая узнала, что я разведена, дочь живет со мной, и официального заработка у меня не было, она приняла для себя решение - как она на суде сказала - «приравнять эту семью к социально опасной»», - рассказывает Наталья Белая, мать, пострадавшая от декрета № 18, Гомель.

Декрет №18 «О дополнительных мерах для государственной защиты детей в неблагополучных семьях» вступил в силу в 2007 году. Документ должен был скоординировать работу учреждений, защищающих интересы ребенка - способствовать выявлению случаев неустроенности детей.

«Чаще всего это действительно социально опасное положение. Когда ребенка нужно просто спасать. Нам предоставляется возможность, если ребенок в СОПе (социально опасное положении), давать бесплатное питание раз в день. Вы понимаете, дети просто голодные бывают», - говорит Ольга Кононова, учитель начальных классов, Могилев.

Казалось бы, хорошее дело, защита интересов ребенка. Но правозащитники утверждают, что декрет № 18 в основе своей репрессивный.

«Декрет № 18 дает возможность любым государственным службам любого уровня применять репрессивные меры к неугодным родителям, неугодным детям и их семьям», - комментирует Наталья Шкодун, правозащитник, Могилев.

Отказ от прививок или нерегулярное посещение ребенком поликлиники, деловой стиль одежды вместо школьной формы или активная гражданская позиция родителей - при желании почти каждую семью можно поставить на учет как социально опасную и даже отобрать детей.

«А нахождение нормальных семей - очень большой процент семей нормальных - для выполнения планов работы социально-педагогических центров, администрации и, возможно, еще каких-то идеологических структур», - добавляет правозащитник Наталья Шкодун, Могилев.

Согласно статистике, более половины отобранных детей позже возвращают обратно в семьи. Между тем от настоящей опасности иногда не защищает работа многих комиссий, центров и администраций.