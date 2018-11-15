Новое амплуа учителей 1 Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

15.11.2018, 11:21

Если посмотреть на нынешнюю белорусскую школу, то, за некоторым исключением, там давно уже не учат.

Нелегкая доля быть педагогом в современной Беларуси. Нынешних учителей о чем только не заставляли собирать информацию: есть ли пожарные извещатели в квартирах, есть ли несовершеннолетние дети в семьях. И даже хотели обязать учителей узнавать, отнесли ли дети в поликлиники анализ кала. И вот теперь, кто бы сомневался, учителя собирают данные о доходах родителей.

"Учат в школе, учат в школе, учат в школе», - пелось в одной песне. Если посмотреть на нынешнюю школу, то, за некоторым исключением, там давно уже не учат. В большинстве случаев знания дети берут от репетиторов. А вот школа превращается в сборник информации о родителях.

Например, школьные учителя просят родителей заполнить анкету, где нужно указать образование, стаж, место работы, должность, срок работы в должности и заработок. Вот зарплаты - это как раз та информация, которую нужно запрашивать. Не школа, а какая-то налоговая. Аль Капоне на них нет.

Как это школа еще не спросила, где деньги дома лежат. Хотя, чего останавливаться на достигнутом, можно еще спросить пинкод от карточки и пароли от электронной почты. Ну, а что! От «родного государства» мы никакой информации не скрываем.

А вообще в XXI веке - в век фрилансеров, блогеров, фотографов, программистов и путешественников - информация о должности и работе - очень современный вопрос. И вообще, что меняет информация о том, где и кем работают родители: или отношение к детям дворников будет иным, чем к детям «депутатов».

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»