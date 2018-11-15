Агнешка Радваньска объявила о завершении карьеры 15.11.2018, 11:27

Фото: hawtcelebs.com

Бывшая вторая ракетка мира ушла из тенниса в 29 лет.

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска завершила карьеру в возрасте 29 лет, сообщает tut.by.

— Хочу поделиться с вами одним из самых важных решений в моей жизни. Сегодня, после 13 лет в профессиональном теннисе, я решила закончить карьеру. Это было нелегко. Я рада, что у меня так много важных воспоминаний, в том числе 20 титулов турниров WTA, чемпионат WTA в Сингапуре, финал Уимблдона и многие другие.

К сожалению, я уже не могу тренироваться и играть так, как привыкла. В последнее время организм не оправдывает мои ожидания. Учитывая состояние здоровья и тяжелые нагрузки профессионального тенниса, я должна признать, что не могу вывести организм на нужный уровень, — приводит слова Агнешки Радваньской официальный сайт WTA.

За свою 13-летнюю карьеру Агнешка Радваньска выиграла 20 титулов WTA, включая итоговый турнир (2015). Была второй ракеткой мира в 2012 и 2016 годах. В 2012 году она играла в финале Уимблдона, став первой польской теннисисткой, дошедшей до финала турнира Большого шлема в открытой эре. До нее польские теннисистки не побеждали и в финалах турниров WTA.

Младшая сестра Агнешки, 27-летняя Уршуля Радваньска, также является профессиональной теннисисткой.