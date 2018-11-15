Мировые цены на нефть падают, а бензин в Беларуси будет дорожать 1 15.11.2018, 11:21

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Цены будут расти до уровня общероссийских и даже до общеевропейских.

В чем причины падения цен на нефть? Какими будут последствия для Беларуси и России? Экономический эксперт Алексей Авдонин анализирует ситуацию и дает прогноз на ближайшие перспективы в комментарии Myfin.by.

Как падение цены на нефть отразится на ценах на бензин в Беларуси?

– 13 ноября мировая цена на нефть опустилась уже ниже $65. Это фактически меньше 25% по сравнению с наиболее высоким уровнем цен, который наблюдался в октябре и составил более чем $86 за один баррель нефти марки Brent. Такое снижение в основном было связано с несколькими причинами.

Cледует понимать, что в сентябре-октябре рост стоимости нефти наблюдался именно на фоне заявлений США о введении санкций в отношении Ирана. И, как результат, многие, в первую очередь европейские страны, трейдеры вынуждены были, покупать фьючерсы на приобретение нефти по более высокой цене. Это связано с тем, что эмбарго, или та ценовая надбавка, которая ожидалась в отношении Ирана, могло привести к резкому всплеску дефицита нефти именно к концу этого и началу следующего года.

Однако в последующем ситуацию на рынке отрегулировали именно Саудовская Аравия и Россия, которые заявили об увеличении добычи нефти. В результате цены постепенно начали снижаться.

Однако основные сливки от этой волны положительной реакции снял президент США Дональд Трамп, заявив, что это именно он сделал – начал снижать цены на нефть. Тем самым, мол, он не допустил резкого повышения и спас другие страны от высоких цен на нефть.

На текущий момент наблюдается постепенное не то что бы падение этих цен, а наоборот – приведение цен на нефть к тому уровню, который наблюдался в течение этого года. Поэтому весь ажиотаж по поводу того, что цены падают, не совсем корректный и в какой-то степени эти изменения носят корректирующий характер.

Стоит ли ожидать падения цен на бензин в Беларуси?

В отношении Беларуси важно понимать, что мы, безусловно, напрямую завязаны на российский рынок. Любые изменения российского рубля отражаются и на белорусской валюте. И мы вынуждены следовать курсу российского рубля. Потому что иначе у нас будет формироваться так называемое девальвационное давление, когда российский рубль растет, а в Беларуси национальная валюта не растет в угоду нашим экспортерам.

Однако в последующем эта разница все равно будет негативно отражаться на финансовом состоянии как всей нашей банковской, финансовой системы, так и самих предприятий.

Можно сказать, что падение цен на нефть однозначно проявится в снижении доходности белорусских нефтеперерабатывающих предприятий и стоимостных показателей нашего экспорта.

Также нужно понимать, что падение цен на мировых нефтяных рынках никоим образом не вызовет понижения цен на бензин и дизтопливо в Беларуси. Наоборот, цены на топливо будут расти до уровня общероссийских и даже до уровня общеевропейских.

Влияние на национальные валюты

Вместе с тем, в связи с падением цен на нефть, на этой новостной спекулятивной волне идет определенное снижение стоимости национальных валют развивающихся стран. В первую очередь это касается России и Беларуси. Конечно, не следует полагать, что это какая-то повальная девальвация или какой-то кризис валютного рынка. Наоборот, это в большей степени связано именно с определенными спекулятивными волнами, но ни каких фундаментальных изменений не несет.

Каких-то предпосылок или причин для резкого обвала на валютном рынке на фоне некоторой корреляции и коррекции цен на нефть нету, поскольку Россия, а также Беларусь увеличили свои золотовалютные резервы.

Россия по итогам третьего квартала стала лидером по закупке золота на мировом рынке. У нее более чем 2 тыс. тонн золота сейчас, или более чем 77 млрд долларов именно в золоте. Золото, как природный эквивалент стоимости, обеспечивает сохранение стоимости активов в период резких колебаний. Поэтому действия России, как и Турции, которая на втором месте после РФ по закупке золота, являются обоснованными и достаточно правильными.