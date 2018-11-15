Американская корабельная ракета «Стандарт» против российской С-300: кто победит? 3 15.11.2018, 11:53

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Специалисты сравнили ракетное вооружение флота США и РФ.

ПВО — это один из важнейших элементов современного боевого корабля. Самолеты представляют серьезнейшую опасность для кораблей, поскольку имеют на вооружении современные противокорабельные ракеты и прочие управляемые боеприпасы. Но корабли являются идеальной платформой для размещения зенитно-ракетных комплексов, поскольку у них достаточно электроэнергии, а корабельные ЗРК не ограничены по весу и мобильности так, как наземные системы, пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Основным корабельным средством борьбы с самолетами противника является военно-морская ракета класса «поверхность-воздух». Главной военно-морской зенитной ракетой в США является «Стандарт». Это семейство ЗРК находится на вооружении с 1960-х годов. Изготовитель «Стандарта» компания «Рейтеон» называет его «лучшим в мире корабельным оружием ПВО». Ракета «Стандарт» создавалась специально для запуска с борта корабля — либо с поворотной установки, либо с установки вертикального пуска.

У России главной корабельной зенитной ракетой является вариант С-300, которая создавалась для советских войск противовоздушной обороны. С-300Ф является результатом параллельной эволюции морского и наземного зенитно-ракетных комплексов. Но как выглядит эта ракета в сравнении с последней версией «Стандарта»? Дает ли военно-морское происхождение американской ракеты какие-то преимущества при размещении на борту корабля? Или же то обстоятельство, что С-300 осуществляет сопровождение нескольких целей в режиме сканирования, делает эту ракету более смертоносной?

Чтобы сравнить эти ракеты и комплексы, начать следует с того, как они интегрированы на своих кораблях. Комплексами семейства «Стандарт» оснащают в основном корабли типа «Арли Берк» и «Тикондерога». На обоих типах кораблей ракеты размещаются в установках вертикального пуска Mk41. Ракета «Стандарт» модульная, а это означает, что на корабле можно разместить большее их количество, загрузив «Стандарты» вместо других ракет. Установка вертикального пуска Mk41 очень проста: это набор контейнеров, в каждом из которых находится ракета. Ракеты можно запускать практически в любом порядке.

В ЗРК С-300Ф также используется установка вертикального пуска, поскольку наземную ракету изначально хранили в контейнере, и ее пуск осуществлялся вертикально. Но в отличие от «Стандарта» С-300Ф имеет пусковую установку вращающегося барабанного типа. Ракеты там хранятся вертикально в барабане. Положение для пуска только одно, и барабан должен немного повернуться, чтобы вывести на линию старта очередную ракету.

В результате этого темп стрельбы у С-300Ф ниже, чем у Mk41. Кроме того, пространство на палубе, предназначенное для С-300Ф, нельзя использовать в других целях, из-за чего корабли с установкой Mk41 более универсальны. В последних российских кораблях используются универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК), из которого можно осуществлять пуск более легких зенитных ракет. Но тяжелые ракеты типа С-300 (и даже более современные С-400) по-прежнему запускают с барабанных пусковых установок.

Что касается самих ракет, то у США есть явное преимущество, связанное с тем, что разработки ракет серии «Стандарт» ведутся уже давно, и опыт накоплен значительный. Ракеты морского базирования обычно в определенной степени унифицируют с их сухопутными аналогами, и они получают увеличение по дальности одновременно.

ВМС США, используя ракету SM-2 Блок IV, могут вести борьбу с воздушными целями на дальности 240 км. Эта ракета поступила на вооружение в 2004 году после длительного периода разработки ускорителя с отклоняемым вектором тяги, благодаря которому существенно увеличилась ее дальность пуска. Российские корабли добились паритета с этой ракетой только в 2015 году, когда на «Адмирале Нахимове» появилась версия ракеты 48Н6ДМ (адаптированная для флота ракета комплекса С-400). Ее дальность составляет до 250 км.

Но к тому времени у США уже четыре года состояла на вооружении ракета SM-6, имеющая активное радиолокационное самонаведение. Точные характеристики этой новой ракеты хранятся в тайне, но активное радиолокационное самонаведение вкупе с сетецентрическими возможностями на основе использования объединенных информационно-управляющих сетей означает, что эффективная дальность SM-6 может быть намного больше. Некоторые источники называют цифру 370 км.

Таким образом, ракета специального назначения «Стандарт» развивалась и получала новые возможности быстрее, чем российские корабельные ракеты серии С. ВМС США увеличили дальность ракеты «Стандарт», чтобы сохранить преимущество над потенциальными угрозами. А поскольку «Стандарт» является военно-морской ракетой и не входит в программу унификации, ее развитию ничто не мешает.

В отличие от нее, российские ракеты серии С унифицированы с наземными системами, у которых нет стимулов для такого же быстрого развития, вследствие чего они отстают. Меньшая дальность пуска может быть приемлемым компромиссом для российского ВМФ, поскольку он носит оборонительный характер, и для него ЗРК большой дальности не имеют особого значения.