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В Беларуси дети остались без жизненно важного лекарства

  • 15.11.2018, 11:58
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иллюстрационное фото

Ситуация критическая.

В Беларуси обеспечение детей с сахарным диабетом инсулиновыми помпами остается серьезной проблемой.

Об этом сообщил главный внештатный эндокринолог Виктор Валуевич. По его словам, если в США более 50 % пациентов, в том числе детей, используют инсулиновые помпы, в Беларуси этими устройствами обеспечено только 100-120 детей и беременных.

При этом в стране 2 139 детей с сахарным диабетом первого типа. Минздрав намерен продолжить работу по снабжению пациентов инсулиновыми помпами, передают "Минск-Новости".

Инсулиновая помпа применяется после того, как доктор определяет суточную дозировку и программирует прибор.

Всего в Беларуси насчитывается 320 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Каждый год к ним добавляется 20–22 тыс. новых больных, отметила профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета Алла Шепелькевич.

По ее словам, у 93 % пациентов сахарный диабет второго типа, который возникает чаще всего из-за неправильного образа жизни человека. В группе риска люди с ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни, злоупотребляющие курением и алкоголем.


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