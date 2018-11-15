Лопнувший нефтяной пузырь надули политики Андрей Гурков, «Немецкая волна»

15.11.2018, 12:09

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Картельный сговор ОПЕК с участием России и санкции Трампа против Ирана породили бешеную волатильность на рынке.

Вы видели, что творится с ценами на нефть в последние месяцы? Сначала, в августе-сентябре, европейский сорт Brent стремительно дорожает на 20 процентов с 71 до 85 долларов за баррель. Затем, с начала октября, котировки обваливаются почти на четверть до нынешних 66-67 долларов.

Разве это нормально? Разве это хоть в какой-то мере отражает реальные колебания спроса и предложения на мировом рынке? Нет! Нынешней осенью нефтяной рынок полностью оказался в руках спекулянтов. И этот грандиозный подарок им сделали политики.

Сделка ОПЕК+ сыграла решающую роль во взлете цен

Ведь что больше всего обожают спекулянты - и одновременно больше всего ненавидит серьезный бизнес? Высокую волатильность. Для биржевых игроков, если они правильно угадывают тренды, нет ничего более желанного, чем крутые взлеты и не менее крутые падения котировок. А солидным предпринимателям нужны стабильные и предсказуемые цены, потому что без них невозможно нормально планировать развитие бизнеса.

Так вот, высокая волатильность на нефтяном рынке возникает, как правило, по вине политиков. Речь, прежде всего, о лидерах стран-экспортеров нефти, объединившихся в организацию ОПЕК. Этот классический картель вот уже много десятилетий занимается на мировом рынке тем, что в отдельно взятых странах, если это цивилизованные рыночные государства, вообще-то строжайше запрещено антимонопольным законодательством, а именно: устанавливает выгодные для себя цены путем картельных сговоров.

В 2016 году к откровенному вмешательству в процессы свободного рыночного ценообразования подключилась Россия, заключив сделку ОПЕК+ о совместном ограничении добычи. Именно эта сделка, с тех пор регулярно продлевавшаяся, в решающей степени способствовала тому, что нефть, стоившая в начале 2016 года менее 30 долларов, подорожала до недавних 85 долларов.

Дональд Трамп поучаствовал в надувании нефтяного пузыря

Так что президент США Дональд Трамп был совершенно прав, когда в конце сентября с трибуны Генассамблеи ООН обвинял страны ОПЕК в том, что они "обкрадывают весь остальной мир". Да и сами члены картеля вместе с Россией в какой-то момент осознали, что явно "перегнули палку" в деле искусственного раздувания цен. Поэтому они начали увеличивать добычу, а Владимир Путин и другие руководители РФ вдруг стали произносить совершенно непривычные для ушей россиян фразы о нежелательности дорогой нефти.

Однако тот же Дональд Трамп сам во многом виноват в быстром и, с рыночной точки зрения, абсолютно неоправданном росте котировок в этом году. Весомый вклад президента США в надувание глобального нефтяного пузыря состоял в том, что он, выйдя весной в одностороннем порядке из международной договоренности по ядерной программе Ирана, пригрозил Исламской Республике осенью полностью перекрыть ее нефтяной экспорт.

Это была вторая за два года бесценная политическая услуга спекулянтам. Сначала ОПЕК с Россией дали им возможность играть вдолгую на повышение, затем США подарили шанс еще и раздуть страхи перед блокадой Ирана и острым дефицитом нефти в мире.

Какой вывод следует из бешеной волатильности нефтяных цен?

В какой-то момент Трамп опомнился и неожиданно разрешил крупнейшим импортерам иранской нефти и дальше ее покупать. Тем самым он прямо-таки пригласил всех, кто знает, как это делается, на сей раз поучаствовать в игре на понижение. А она после заявлений участников сделки ОПЕК+ о расширении добычи уже шла полным ходом.

Из всего этого потребители нефти и нефтепродуктов по всему миру могут - и наверняка сделают! - следующий вывод: они имеют дело с биржевым товаром, котировки которого в настоящее время еще меньше, чем раньше, связаны с реальным соотношением спроса и предложения на мировом рынке и, пожалуй, еще больше, чем в былые годы, зависят от политических факторов, зачастую непредсказуемых.

Например: от умонастроений в ОПЕК и дисциплины ее членов, от договороспособности саудовского и российского руководства, от импульсивности Дональда Трампа, от хода торговой войны США-Китай, от скорости загнивания социализма в Венесуэле, от действий духовных лидеров Ирана… И каждый из этих факторов может вызвать резкие колебания котировок.

Поэтому можно не сомневаться: нынешняя бешеная волатильность нефтяных цен даст новый толчок всемирным усилиям снизить в среднесрочной перспективе зависимость от главного энергоносителя 20-го века. Тем более, что возможностей благодаря техническому прогрессу теперь, в отличие от прошлых лет, множество. Тут и возобновляемые источники энергии, и энергосберегающие технологии, и электрические грузовики, и суда на сжиженном природном газе, и химические предприятия, переходящие с нефти на газ.

На всех этих рынках, естественно, тоже колеблются цены и зачастую тоже немало политики. Но ее все-таки не так много, как в нефтяной сфере.

Андрей Гурков, «Немецкая волна»