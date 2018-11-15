Джек Робертсон: Руководство ВАДА нужно сменить как подгузник 15.11.2018, 12:33

Россия врала, уничтожала доказательства, а РУСАДА восстанавливают.

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон призвал реформировать организацию из-за восстановления РУСАДА. Об этом пишет «Прессбол».

"Последнее решение о восстановлении РУСАДА — очередной показатель любви WADA и МОК к России. Что Россия сделала для восстановления? Она так и не признала вину, не извинилась, постоянно врала, уничтожала доказательства, угрожала информаторам, обвиняла других, взламывала базы данных WADA и публиковала очень чувствительную для спортсменов информацию о TUE, и продолжала кормить допингом своих спортсменов.

Все спортсмены сейчас должны присоединиться к призывам Эммы Коберн и Себастьяна Самуэльссона, и поддержать информаторов, которые бросали свой дом и рисковали своей безопасностью ради того, чтобы разоблачить российскую допинговую систему.

Вместо того, чтобы что-то менять, президент WADA Риди сейчас атакует главу Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта, который взял на себя роль WADA и сейчас является адвокатом и голосом всех чистых атлетов в мире. У Тайгерта нет никакой политической мотивации, им двигает его страсть защитить чистых спортсменов.

Когда я расследовал допинговый скандал в России, в WADA мне сказали, что если расследование будет неудачным, то именно моя голова окажется на плахе. И работал без выходных, чтобы убедиться, что мое расследование успешно. Но не потому, что я боялся угроз, а потому, что я бы невероятно потрясен допинговой системой в России и я не хотел подвести всех информаторов и чистых спортсменов.

Если использовать аналогию, то руководство WADA и их исполнительный комитет сейчас — вонючий подгузник, который срочно нужно менять", — цитирует Робертсона ITV.