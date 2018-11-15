В какое время суток расходуется больше всего калорий 15.11.2018, 12:51

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Для человека важно питаться натуральной пищей, употребляющейся в стране, где он вырос.

Группа ученых из Гарварда опубликовала исследование, согласно которому в разное время суток наш организм сжигает разное количество калорий, используя при этом разные ресурсы, пишет «Ридус».

Выяснилось, что от циркадных ритмов зависит то, как организм будет расходовать или накапливать энергию. Например, по вечерам жиры сгорают гораздо быстрее, чем в утренние часы.

Если утром больше всего тратится углеводов, то вечером в метаболическую топку отправляются преимущественно жиры, накопленные за день.

- На метаболизм многое оказывает влияние: возраст, пол, общее здоровье человека, физические нагрузки, состав блюда. Если поздно вечером у нас метаболизм занижен, то не стоит есть много углеводов или жиров, так как энергии они вам вряд ли добавят, а в лишние килограммы могут легко отложиться. Вечером лучше выбрать легкую белковую пищу. А с утра и днем, когда метаболизм особенно активен, можно позволить себе практически все, так как организм быстро переработает съеденное в энергию, придаст нам сил, — прокомментировала диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

В исследовании гарвардских ученых приняли участие добровольцы, которые три недели провели в закрытом помещении без окон и естественного света.

Участники не знали, какое сейчас время суток, и ориентировались только на свое восприятие. Каждый последующий день они укладывались спать на четыре часа позже, чем день назад, как будто они путешествовали через часовые пояса вокруг всего света.

Во время эксперимента специалисты контролировали, сколько калорий сжигается в организме участников в состоянии покоя в разное время дня и ночи.

Из-за того, что добровольцы постоянно меняли время отхода ко сну и время пробуждения, удалось посмотреть некое расписание энергетических трат. У всех участников метаболизм подчинялся биологическим часам, но с индивидуальными особенностями.

Эксперимент показал, что днем и вечером метаболизм был активнее, чем утром, и сгорало на 129 калорий больше. Самый пик активного метаболизма в среднем приходился на 5 часов, но у некоторых он был и в 2 дня, и в 8 вечера.

Как правило, организм участников запасал энергию где-то в 5 утра.

Авторы работы пояснили, что у всех людей это может быть по-разному, в зависимости от хронотипа и образа жизни. В течение жизни скорость метаболизма в разное время суток может меняться, если человек переехал в другой часовой пояс или устроился на ночную работу.

В рационе каждого из нас должен быть баланс белков, жиров и углеводов. Все они необходимы для здорового развития нашего организма, нервной и репродуктивной системы. Не зря говорят, что человек должен жить в унисон с природой — просыпаться с восходом солнца и засыпать после заката, так как эволюционно скорость обмена веществ, или метаболизм, привыкла к такому распорядку. Самый низкий метаболизм, как правило, с 20:00 до утра, высокий — с 6—7 утра до 12:00—13:00, в зависимости от режима дня, — рассказала диетолог Маргарита Королева.

Также врач отметила, что для человека крайне важно питаться натуральной пищей, растущей или употребляющейся в регионе или стране, где он вырос, поскольку наш организм эволюционно привыкает к той еде, которую ели наши предки.