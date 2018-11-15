Путин попал в собственную ловушку 2 15.11.2018, 13:17

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Денис Казанский

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Что дало Москве псевдоволеизъявление на Донбассе?

Мир осудил так называемые выборы в самопровозглашенных "республиках" пророссийских боевиков ЛНР и ДНР, а сама Россия официально отнеслась к ним "с пониманием". Что дало Москве это псевдоволеизъявление, что думают о нем жители оккупированных территорий и за что на самом деле в последнее время воюет ОРДЛО, "Апостроф" спросил у журналиста Дениса Казанского.

Много шума из ничего

На самом деле то, что произошло на оккупированных территория 11 ноября, трудно назвать выборами. И вообще этому событию в Украине уделяют куда больше внимания, чем оно того заслуживает. В общем ничего не изменилось: произошла определенная легитимация тех людей, которых уже давно назначили руководить этими территориями из Москвы. Речь о Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике.

На определенном этапе Москва попала в ловушку, которую сама же подготовила. Они говорили, что надо "услышать Донбасс", мол, народ Донбасса хочет какой-то особой автономии или особого статуса. Были некие представители Донбасса - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, который россияне возили в Минск. Они подписывали Минские договоренности (как частные лица, - "Апостроф"), а Россия подавала их в качестве лиц, которым тот самый "народ Донбасса" доверил представлять его интересы.

Так случилось, что эти люди исчезли. Убийство Захарченко они списывают на Украину, хотя я очень сомневаюсь в этом: основания избавиться от него были у команды Курченко и тех, кто за ним стоит. Все указывает на то, что именно Курченко стоял за этим убийством, потому что после гибели Захарченко сразу же убрали всю его команду. Делать этого не было бы смысла, если бы она устраивала россиян. Понятно, что их убрали, потому что они мешали. Сейчас Курченко, можно сказать, является неофициальным хозяином этих территорий.

Что касается Плотницкого, то россияне сами его сбросили, хотя сначала называли легитимным главой "ЛНР". А потом просто выбросили его с помощью переворота. Это случилось почти год назад, поэтому все это время в кресле главы сидел человек, которого также можно назвать хунтой. А это то, что Россия уже четыре года говорит об Украине. С точки зрения России Пасечник является такой же хунтой. Теперь они провели якобы выборы и вроде бы его легитимизировали.

Фейковая легитимность

Но, понятно, что эта легитимация произошла не в глазах мирового сообщества или украинцев. Конечно, здесь никто не воспринимает это всерьез. Они вроде как узаконили Пушилина и Пасечника в глазах россиян и тех людей, которые живут на Донбассе. Теперь перед их должностями нет обозначения "исполняющий обязанности", и Украине предлагают напрямую договариваться с этими людьми, которых якобы выбрали. Ничего нового в этой ситуации нет: Россия и ранее настаивала на прямых переговорах Киева с этими так называемыми "лидерами республик", так как Россия, мол, не является стороной конфликта.

С этой стороны мало что изменилось, ведь этих людей никто не будет считать легитимными. Пушилин - это вообще издевательство над Донбассом. Если насчет Пасечника можно говорить, что выбрали какую-то более или менее вменяемую фигуру, то Пушилин - это человек, который "кидал" пенсионеров на деньги и занимался мелким мошенничеством до этой войны.

Кстати, реальный авторитет Пушилина измерялся на реальных выборах. Он участвовал в выборах в 2012 году. Он шел по мажоритарному округу и занял, кажется, предпоследнее место с результатом менее ста голосов. Вот это и есть реальный уровень его поддержки и авторитета. Сейчас его назначили силой, переломив через колено миллионы людей. У них отобрали право вибора. Произошедшее - это просто имитация, которую они называют выборами, но это не имеет никакого отношения к волеизъявлению граждан.

За что на самом деле воюет ОРДЛО?

После того, как все началось, я говорил, что Донбассу угрожают не бандеровцы или Украина. Я много писал о последствиях управления "Партии Регионов", но такого ужасного упадка, как сейчас, не было. И самое главное: никто там сейчас не может объяснить, для чего все это происходило и продолжает происходить. Фактически война идет за то, чтобы войти в состав Украины. Именно это прописано в Минских..

Это абсурдно, но так и есть. Я читаю, что пишут люди в соцсетях на оккупированной территории. Они говорят следующее: мы брали в руки оружие для того, чтобы отделиться от Украины и перейти в состав России, как Крым. Я с этим не согласен и считаю, что это враждебная позиция, которая привела к кровопролитию. Но в этом утверждении по крайней мере была какая-то логика. В том, что происходит сейчас, с какой стороны ни посмотри, никакой логики нет. Люди там воюют за то, чтобы быть ОРДЛО. То есть сейчас они формально являются "народными республиками". Но их конечная цель будет воплощена, если реализуются Минские договоренности, - стать ОРДЛО в составе Украины.