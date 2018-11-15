Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в следующем году 15.11.2018, 13:37

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Вице-президент сообщил, что место и время этой встречи пока не определены.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся снова после Нового года, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, подчеркнув, что американское правительство не повторит ошибок прошлого, когда «данные обещания нарушались».

Выступая в Сингапуре, Пенс сказал, что планы провести вторую встречу все еще «остаются в силе».

«Мы полагаем, что саммит, вероятно, состоится после 1 января, но время и место еще прорабатываются», – сказал он в беседе с журналистами.

«Мы не хотим повторять ошибок прошлых администраций, которые, признаться, допускали обе политические партии на протяжении последних десятилетий, когда давались обещания, санкции отменялись, поступала экономическая помощь, а потом данные обещания нарушались», – добавил он.

Пенс заявил об этом после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях саммита АСЕАН.