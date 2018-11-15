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«Где наши деньги»: на волковысском предприятии вспыхнул бунт

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  • 15.11.2018, 13:51
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Фото: fsmsteel.com

Работники ООО «ФСМстил» требуют выплатить задолженности по зарплате.

На ООО «ФСМстил» уже больше двух недель не выплачивают заработную плату за сентябрь, сообщили Сharter97.org работники предприятия.

Последний раз работники видели зарплату 2 октября, тогда с ними расплатились за август. В руководстве это объясняют тем, что не приходят деньги с другой организации, которой завод продал свои детали.

«Раньше тоже были задержки с выплатой зарплаты, но небольшие, максимум 3-4 дня. Работники начинают бунтовать, не работать. Приходит руководство и просит подождать, звучат обещания в скором времени заплатить. Некоторые верят и снова встают за станки, некоторые работники уже ищут другую работу», - рассказал сайту Сharter97.org источник, знакомый с ситуацией на заводе.

В настоящее время на волковысском предприятии ООО «ФСМстил» функционируют линии по производству соединителей для радиаторов отопления и компакт-вентилей, а также идет реконструкция и освоение производственных мощностей переданных от «Волковысского завода КСОМ»


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