«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности» 15.11.2018, 14:17

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Архивное фото onliner.by

Да и экс-руководитель КГБ мало смахивает на эстета.

В рамках проекта «Дуэль» два автора «Cалiдарнасцi» с разных позиций оценивают «элитный коттедж», который сдает экс-глава КГБ.

Анна Снежкина: «Не могу отделаться от параллелей»

Листаю фотогалерею интерьеров дома в Дроздах, который сдает Степан Сухоренко, и аж передергивает. Вся эта мебель за три копейки, обои-шторы-ковры – все серо-буро-малиновое, все эти картины «с тиграми» на стенах, и в целом, каждая комната, как будто «я тебя слепила из того что было». Казалось бы, внешне чистенько, симпатично, по-европейски, а внутри – колхоз колхозом, хоть и с приставкой «элитный». И все это чудо за 3,5 тысячи долларов в месяц.

Смотрю на дом, а думаю о стране. И не могу отделаться от параллелей.

Коллега, обсуждая эту тему в Facebook, делится парой ссылок на дома, которые сдаются во Франции. Просто оставлю их здесь, для сравнения.

Вилла в центре Нанта. 3650 евро в месяц, площадь дома 310 кв. метров:

Вилла в Люзарше. 2995 евро в месяц, площадь дома 408 квадратных метров. Сдается без мебели:

Вероника Белова: «Так и экс-руководитель КГБ мало смахивает на эстета»

Посыл о том, что интерьер чиновника в Дроздах выглядит дешево, вызывает некоторое удивление. А вы как хотели? Чтобы внутри были дизайнерские унитазы и картины импрессионистов?

Как по мне, такая аскетичность интерьера скорее должна вызывать уважение к чиновнику, который не позволяет себе особо роскошествовать на деньги налогоплательщиков. Вспомните, какой шум поднялся, когда в СМИ попали фотографии свежепостроенного здания Верховного суда? Все только и обсуждали хрустальную люстру за 90 тысяч долларов и произведения искусства более чем за 800 тысяч долларов.

На этом фоне канделябры Сухоренко смотрятся просто блестяще с точки зрения социально ориентированного государства. Ну а то, что вкуса в интерьере его дома маловато, так и экс-руководитель КГБ мало смахивает на эстета и тонкого ценителя прекрасного. Как, впрочем, и большинство находящихся сегодня у руля деятелей.

Конечно, сложно поверить, что человек, построивший себе такой дом с претензией (наверняка с привлечением специалистов), не захочет обставить его подобающим образом, обратившись к дизайнеру или хотя бы самостоятельно попытавшись снабдить его «изюминкой» по собственному разумению. Однако он даже не дал разгуляться своей (и нашей) фантазии. И в этом напомнил мне историю одного знакомого чиновника.

Когда к тому в дом пришли правоохранители конфисковывать имущество, его интерьер выглядел ровно так, как на фото из дома Сухаренко. Все самое ценное и дорогое было перевезено в коттедж, записанный на дочь. Люстры заменили на самые дешевые с рынка, купили пару тумбочек, вместо итальянского кожаного дивана – белорусский гарнитур.

Вряд ли семья Степана Сухоренко ждет визита людей в погонах. Но очень похоже на то, что внутренняя отделка дома изначально делалась в эконом-варианте «под сдачу» и у семьи экс-руководителя КГБ есть более уютный уголок «для жизни».

Ну а то, что все это «великолепие» в Дроздах сдается за 3,5 тысячи долларов — тут как раз ничего удивительного нет. У обитателей этого района всегда было плохо с математикой и чувством реальности.